पॅरा नेमबाजी विश्वचषकासाठी कविन, रोमी यांची वर्णी
पिंपरी, ता. १६ : श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे पॅरालिंपिक कमिटी ऑफ इंडिया यांच्या मान्यतेने पॅरा शूटिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया, पॅरा टार्गेट शूटिंग असोसिएशन पुणे व एजीसी स्पोर्ट्स यांच्या वतीने भारतीय संघ निवड चाचणी-३ व पहिली इंडिया ओपन पॅरा शूटिंग चॅम्पियनशिप आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेतून ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दुबईत होणाऱ्या पॅरा नेमबाजी विश्वचषकासाठी भारतीय संघात २० खेळाडूंची निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राच्या कविन केंगनाळकर व रोमी उन्हाळकर यांची भारतीय संघात वर्णी लागली आहे.
कविनने १० मीटर एअर रायफल एसएच-१ पुरुष गटात दोन्ही सामन्यांत मिळून ६१५.५७५ सरासरी गुण मिळवले, तर रोमीने महिला गटात ६१६.०७५ गुण प्राप्त केले. स्पर्धा यशस्वितेसाठी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते प्रशिक्षक जयप्रकाश नोटीयाल, सुभाष राणा, तसेच डॉ. पवन कुमार, श्रद्धा राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्पर्धेचे स्थानिक चेअरमन आकाश कुंभार, किरण लोहार, प्रवीण कदम, पॅरा टार्गेट शूटिंग असोसिएशन पुणेचे अध्यक्ष रफीक खान यांच्यासह १८ आंतरराष्ट्रीय पंच व सात टेक्निशियन अधिकाऱ्यांनी काम पाहिले. स्पर्धेचा खर्च आर्यन ग्रुप ऑफ कंपनीज व एजीसी स्पोर्ट्स तर्फे मनोहर जगताप व अजय जगताप यांनी केला.
