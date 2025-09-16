बीआरटी मार्गिकेतील जलवाहिनीचे काम संथ गतीने
पिंपरी, ता. १६ : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बससाठी स्वतंत्ररीत्या बनविण्यात आलेल्या पिंपरी ते निगडी या बीआरटी मार्गिकेतून जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी बीआरटी मार्गिका खोदली असून, मागील चार महिन्यांपासून ही मार्गिका बंद ठेवली आहे. दरम्यान, हे काम संथ गतीने सुरू असल्याने सेवा रस्त्यावरील वाहतुकीवर ताण आला असून, वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे.
शहरात निगडी ते दापोडी, किवळे ते सांगवी, काळेवाडी फाटा ते देहू आळंदी रस्ता आदी मार्गांवर बीआरटी मार्गिका आहे. प्रवाशांचा प्रवास जलद व्हावा, यासाठी या मार्गिका सुरू केल्या आहेत. दरम्यान, सध्या जुन्या पुणे - मुंबई महामार्गावरील पिंपरी ते निगडी मार्गावरील बीआरटी मार्गिकेत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी बीआरटी मार्गिका खोदली असल्याने ही मार्गिका पिंपरीपासून निगडीपर्यंत बंद ठेवण्यात आली. मागील चार महिन्यांपासून हे काम सुरू आहे. ही जलवाहिनी निगडी येथून दापोडीला नेण्यात येणार आहे. दरम्यान, पिंपरी ते निगडीपर्यंतची बीआरटी मार्गिका बंद असल्याने सध्या पीएमपी बस सेवा रस्त्यावरून धावत आहेत. यामुळे सेवा रस्त्यावरील वाहतुकीवर ताण आला आहे. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असते. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘‘पिंपरी ते निगडी मार्गावरील सेवा रस्त्यावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तसेच, अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत वाहने उभी असतात. यामुळे सेवा रस्ता अरुंद होतो. अशातच बीआरटी मार्गिका अनेक दिवसांपासून बंद असल्याने पीएमपी बसही सेवा रस्त्यावरून धावत आहेत. त्यामुळे सेवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. बीआरटी मार्गिकेतील जलवाहिनी टाकण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे. ज्या भागात जलवाहिनीचे काम झाले आहे. त्या भागातील मार्गिका तत्काळ सुरू करावी.
- सादिक मुलाणी, नागरिक
‘‘निगडीपासून दापोडीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू आहे. ही जलवाहिनी बीआरटी मार्गिकेतून टाकण्यात येत असल्याने त्यासाठी बीआरटी मार्गिका खोदली असून, ती बंद ठेवली आहे. ज्या ठिकाणचे काम पूर्ण झाले आहे, त्याठिकाणचा रस्ता दुरुस्त करून त्या भागातील मार्गिका सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, सध्या पावसामुळे काही कामांसाठी अडथळा येत आहे. लवकरच हे काम पूर्ण करू.
- महेश बरिदे, कार्यकारी अभियंता, महापालिका
