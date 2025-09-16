‘अजिंक्य डी. वाय. पाटील’मध्ये राष्ट्रीय अभियंता दिन उत्साहात
पिंपरी, ता.१६ ः अजिंक्य डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी व राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय अभियंता दिनानिमित्त महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी निःशुल्क थॅलेसिमिया रक्त चाचणी व थॅलेसेमिया प्रबोधनपर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले.
महाविद्यालयाच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. कमलजीत कौर यांच्या अध्यक्षतेखाली व रोटरी क्लब पुणे- अमनोरा व हडपसर यांच्या सहकार्याने हे शिबिर भरविण्यात आले. शिबिर कालावधीत सरकारी जिल्हा रुग्णालय, औंध यांचे विशेष सहकार्य लाभले. या शिबिरा दरम्यान, विद्यार्थ्यांना थॅलेसेमिया रक्त चाचणीचे महत्व पटवून देण्यासाठी प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी विभागातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे महत्वपूर्ण उद्बोधन केले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. फारुक सय्यद व प्रथम वर्ष विभाग प्रमुख डॉ. एस. एम. खैरनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञावती निखिल माने व राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमाधिकारी प्रा. दिलीप बाळासाहेब घुले यांनी परिश्रम घेतले. महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी विद्यार्थी व राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सर्व स्वयंसेवकांनी उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला.
