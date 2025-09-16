आंतरशालेय निबंध स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पिंपरी, ता.१६ ः मातृमंदिर विश्वस्त संस्थेतर्फे निगडी येथे आयोजित आंतरशालेय निबंध स्पर्धेमध्ये यावर्षी १५ जिल्ह्यांतून सुमारे १ हजार विद्यार्थ्यांनी तर खुल्या गटात १५० जणांनी सहभाग नोंदविला. यानिमित्त शिक्षण तज्ज्ञ न. म. जोशी यांना विद्वता पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
संस्थेचे अध्यक्ष नितीन कारीआ यांच्या हस्ते जोशी यांना मानपत्र प्रदान करण्यात आले. विद्यार्थी, अध्यापकांना अभिव्यक्त होण्याची संधी देणे, त्यांच्या विचारांना चालना देणे या हेतूने या दरवर्षी स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. मराठी, हिंदी, संस्कृत व इंग्रजी या चारही भाषेतून निबंध स्वीकारले गेले. स्पर्धेचे यंदाचे २७ वे वर्ष होते.
यावेळी जोशी म्हणाले,‘‘आजचा कार्यक्रम म्हणजे सांस्कृतिक अक्षर सोहळा आहे. मला दिलेल्या विद्वत पुरस्कारामुळे आज धन्यता या शब्दाचा अर्थ मला जास्त समजला.’’
संस्थेच्या उपाध्यक्षा शारदा चोरडिया यांनी प्रास्ताविक केले. स्पर्धा प्रमुख सुधीर कुलकर्णी यांनी स्पर्धेचे विश्लेषण केले. परीक्षकांच्यावतीने माधवी पोतदार, उमेश वाघेला यांनी मनोगत व्यक्त केले. संस्थेचे कार्यवाह मनोज देवळेकर यांनी समारोप केला. तर गौरी भागवत यांनी सूत्रसंचालन केले.
प्रथम क्रमांक प्राप्त स्पर्धक ः श्रिया शानभाग (ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय, गुरुकुल), (विषय -कृत्रिम बुद्धिमत्ता शाप की वरदान ?). राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धा ः हिंदी भाषा - स्वाती यादव (श्रीमती गोदावरी हिंदी विद्यालय) (विषय ः व्यायाम शरीर और मन दोनो के लिए ). संस्कृत भाषा - पूर्वा चौघुले (रत्नागिरी एज्यु.सो. संचालित कै. बाबुराव जोशी गुरुकुल प्रकल्प) (विषय ःयूनां राष्ट्रे यूनां उत्तरदायित्वम्). इंग्रजी भाषा - तन्वी भारद्वाज (श्रीमती गोदावरी हिंदी विद्यालय). अध्यापक /खुला गट / पालक ः मराठी - ॲलिस सनी मॅथ्युज (देवळाली हायस्कूल, नाशिक) (विषय - ॲन एज्युकेशनल एक्सपिरिमेंट डन बाय मी).
