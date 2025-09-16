भरधाव मोटारीच्या धडकेत पादचारी महिलेचा मृत्यू
पिंपरी : भरधाव मोटारीने दिलेल्या धडकेत पादचारी महिलेचा मृत्यू झाला. ही घटना तळवडे येथील टॉवर लाईन येथे घडली. संध्या माधव मडीवाल (वय ४९, रा. लातूर) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी संध्या यांचे जावई श्याम मल्लिकार्जुन भातके (रा. त्रिवेणीनगर, तळवडे) यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी मोटारचालक विनायक श्रीपती जगताप (वय ३८, रा. आल्हाटवस्ती, निघोजे) याला अटक केली आहे. संध्या मडीवाल या टॉवर लाईन येथील रस्त्याने पायी जात होत्या. त्यावेळी आरोपीने त्याच्या ताब्यातील भरधाव मोटारीने संध्या यांना जोरात धडक दिली. यामध्ये त्या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर आरोपीने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात न नेता तेथून पसार झाला.
बांधकाम साइटवरून साहित्याची चोरी
पिंपरी : ताथवडे येथील निर्मल ग्रीन्स कोस्मोपोलिस या बांधकाम साइटवरून दोन लाख ५१ हजार ५०० रुपये किमतीचे साहित्य चोरीला गेले. याप्रकरणी सहा जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणी ज्योतीश जॉनी (रा. अलिबाग, रायगड) यांनी वाकड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी राहुलकुमार पटेल (वय २८), मनिषकुमार पटेल (वय २४), अस्लम रिजवान अली (वय २१), अजय वर्मा (वय २२), रोहित शहा (वय २३) आणि सुशील कुमार (वय २४) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपी ताथवडे येथील निर्मल ग्रीन्स कोस्मोपोलिस कन्स्ट्रक्शन साइटवर काम करत होते. त्यांनी फिर्यादीचा विश्वास संपादन करून या साइटवरील दोन लाख ५१ हजार ५०० रुपये किमतीचे साहित्य चोरले.
जुन्या भांडणातून महिलेला मारहाण
पिंपरी : जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून दोघांनी मिळून एका महिलेला मारहाण केली. भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या एका व्यक्तीलाही मारहाण करण्यात आली. ही घटना भोसरीतील खंडोबामाळ येथे घडली. याप्रकरणी मारहाण झालेल्या महिलेने भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी विकीनाथ चव्हाण (वय ४०) आणि सुनीता विकीनाथ चव्हाण (वय ३८, रा. शिंदे चाळ, खंडोबा माळ, भोसरी) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादी सोबत झालेल्या जुन्या भांडणाचा राग धरून आरोपी त्यांच्या घरासमोर आले. ‘तू आमची तक्रार करते का’, असे म्हणत आरोपींनी महिलेला मारहाण केली. दरम्यान, भांडण सोडविण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीलाही आरोपींनी मारहाण केली.
गांजा बाळगल्याप्रकरणी दोघांना अटक
पिंपरी : गांजा बाळगल्याप्रकरणी दोघांना पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने अटक केली. ही कारवाई नेहरूनगर येथील एच ए मैदान येथे करण्यात आली. सूरज दिलीप मिश्रा (वय २४, रा. संत तुकारामनगर, पिंपरी), अन्सुर सोनारदी शेख (वय ३२, रा. नेहरूनगर, पिंपरी) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.