पिंपरी चिंचवडकरांना अनुभवता येणार रंगानुभूती

पिंपरी, ता. १६ ः महापालिका, थिएटर वर्कशॉप कंपनी व पैस कल्चरल फाउंडेशन यांच्यातर्फे ‘रंगानुभूती ः पूर्वरंग ते उत्तररंग’ नाट्य प्रयोग कला महोत्सव १९ ते २१ सप्टेंबर दरम्यान निगडी प्राधिकरणातील ग. दि. माडगूळकर सभागृहात आयोजित केला आहे. शुक्रवारी (ता. १९) सायंकाळी पाच वाजता ज्येष्ठ दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल, अशी माहिती संयोजक प्रभाकर पवार यांनी दिली.
महोत्सवाच्या उद्घाटनानंतर श्री इदागुणजी महागणपती यक्षगान मंडळी केरेमाने यांचे पंचपटी कथानाट्य सादर होईल. तत्पूर्वी सकाळी सात ते दुपारी एकपर्यंत पैस करंडक अंतर्गत शालेय नाट्यछटा व एकपात्री अभिनय; मूकनाट्य, लघुनाटिका स्पर्धा होतील. चित्रकला प्रदर्शन व रंगदर्शनचे उद्घाटन होईल. यक्षगानावर प्रयोगकला अभ्यासवर्ग ः कार्यशाळा होईल. त्यानंतर महापालका संगीत अकादमीचा पूर्वरंग कार्यक्रम होईल. तीन दिवसीय महोत्सवाला प्रवेश विनामूल्य आहे. मात्र, प्रवेशिका आवश्यक आहे. प्रवेशिकांसाठी संपर्क ः प्रियांका राजे ८६००९००३९०.
महोत्सवातील अन्य कार्यक्रम
शनिवारी (ता. २०) ः सकाळी सात ते अकरा वेळेत महाविद्यालयीन व खुल्या पथनाट्य स्पर्धा होतील. बारा वाजता जयपूर राजस्थान येथील रंग मस्ताने संस्थेचे ‘महारथी’ हिंदी नाटक होईल. सायंकाळी पाच वाजता, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील सांस्कृतिक क्षेत्रातील संस्थांचा ‘प्रयोगकला’ गौरव होईल. ‘कलगीतुरा’ नाटक होईल.
रविवारी (ता. २१) ः सकाळी दहा वाजता ‘फिजिकल थिएटर’ आयोजित अभ्यासवर्ग - कार्यशाळा होईल. दुपारी साडेबारा वाजता ‘एकलनाट्य कावडकथा - माया’ हिंदी नाटक होईल. दुपारी दोन वाजता वंदना घांगुर्डे यांची श्रीकांत चौगुले मुलाखत घेतील. सायंकाळी पाच वाजता एफटीआयचे माजी विभागप्रमुख प्रा. समर नखाते यांचा ‘रंगानुभूति: सन्मान’ देऊन गौरव केला जाईल. यानंतर ‘ठकीशी संवाद’ मराठी नाटक होईल.
---
