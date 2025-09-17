‘पीएमआरडीए’च्या रिंगरोडसाठी भूसंपादन
पिंपरी, ता. १७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) रिंगरोड प्रकल्प प्रस्तावित आहे. त्यासाठी जमीन मोजणी आणि भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावेत, असे निर्देश आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले आहेत.
रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन टप्प्याचा आढावा डॉ. म्हसे यांनी प्रशासकीय यंत्रणांकडून घेतला. यावेळी त्यांनी भूसंपादनाचा टप्पा एक, दोन, तीन आणि चारसंदर्भात सुरू असलेली कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, अप्पर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, जमीन व मालमत्ता विभागाचे सह आयुक्त हिंमत खराडे, भूमिअभिलेख अधीक्षक आशा जाधव, अधीक्षक अभियंता शिवप्रसाद बागडी यांच्यासह अन्य विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या रिंग रस्त्यासह इतर महत्त्वाच्या काही रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. रिंग रोड टप्पा क्रमांक एक सोळू ते निरगुडीमधील तीन गावांत भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना एफएसआय/ टीडीआर देण्यासाठी तातडीने बैठका आयोजित करण्यात निर्देश डॉ. म्हसे यांनी दिले.
हिंजवडी व चाकण भागांतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण केले जाणार आहे. त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेबाबत माहिती जाणून घेतली. नवले पूल परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी भूसंपादन, जलवाहिनीचे स्थलांतर व सिग्नल यंत्रणा बसविण्याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून ही कामे ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश डॉ. म्हसे दिले.
