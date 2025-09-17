‘शास्त्रीय संगीताचा प्रचार, प्रसार अधिक व्हावा’
पिंपरी, ता. १७ ः ‘‘शास्त्रीय संगीताचा प्रसार आणि प्रचार होण्यासाठी अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत. हे कार्य सीएमएस विद्यार्थी आपल्या कलेतून करतील. केरळच्या बाहेर ओणमचा सण मोठ्या उत्साहात सर्व जाती धर्म एकत्रित येऊन साजरा करतात. केरळमध्ये उत्साह कमी झाल्याचे पाहायला मिळते. मात्र, केरळबाहेर मळ्याळी बांधव जिद्दीने काम करीत आहे. आपली संस्कृतीचा प्रसार करीत आहे,’’ असे मत संगीतकार विद्याधरन यांनी व्यक्त केले.
निगडी येथील चिंचवड मळ्याळी समाजाच्या वतीने आकुर्डीच्या केरला भवन येथे ओणमचा उत्साहात साजरा करण्यात आला. मळ्याळी संगीतकार विद्याधरण मास्टर यांना राजहंस पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. रोख रक्कम ५० हजार स्मृतीचिन्ह, मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. अभिनेत्री अंबिका मोहन, सीएमएसचे अध्यक्ष टी. पी. विजयन, सुधीर नायर, पी. श्रीनिवासन, जॉय जोसेफ, .पी. व्ही. भास्करन, पी. सी. विजयकुमार, फॅन्सी विजयन, जी. करुणाकरन, व्ही. के. रामकृष्णन, प्रविजा विनीत आदी उपस्थित होते. राष्ट्रीय खेळाडू निष्का नायर, ज्येष्ठ सदस्य रामकृष्ण पन्नीकर यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.
संगीतकार विद्याधरन यांनी दिग्गज कलाकारांसोबतच्या रोचक घटना सांगितल्या. केरळमधील भूसख्खलन पूर्वीचे वायनाड- आताचे वायनाड यांचे चित्र नृत्यातून कलाकारांनी रसिकांसमोर सादर केले.
कार्यक्रमाचे समन्वयक व्ही. के. रामकृष्णन यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन लता विनोद यांनी केले. पी. अजयकुमार यांनी आभार मानले.
