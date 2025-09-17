चॅलेंजर पब्लिक स्कूलमध्ये डॉ. राधाकृष्णन यांना अभिवादन
पिंपळे सौदागर, ता. १७ ः चॅलेंजर पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षक दिनानिमित्त माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांची जयंती उत्साहात साजरी केली. त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.
शाळेचे संचालक संदीप काटे म्हणाले, ‘‘शिक्षक हा विद्यार्थ्यांचा शिल्पकार असतो. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी आयुष्यभर शिक्षकाचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे. आजच्या काळात तंत्रज्ञान, स्पर्धा आणि बदलत्या जीवनशैलीमध्ये शिक्षकांचे कार्य अधिक जबाबदारीचे झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचा आदर ठेवून त्यांच्याकडून घेतलेले शिक्षण प्रत्यक्ष आयुष्यात उतरवले पाहिजे. चॅलेंजर पब्लिक स्कूलही जबाबदार नागरिक घडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.’’
प्राचार्या सुविधा महाले म्हणाल्या, ‘‘शिक्षक हे समाजाचे मार्गदर्शक, संस्कारकर्ते आणि प्रेरणास्त्रोत आहेत. चांगले समाजजीवन उभे करण्यासाठी चांगल्या शिक्षकांची गरज आहे.’’ विद्यार्थिनी अनन्या तुळसे (इयत्ता आठवी) म्हणाली, ‘‘आपल्या देशाला ज्ञान, संस्कृती आणि विचारांची परंपरा डॉ. राधाकृष्णन यांच्यासारख्या महान तत्त्वज्ञांकडून मिळाली आहे. त्यांनी शिकवलेले मूल्य म्हणजे आदर, शिस्त आणि कर्तव्यभावना. शिक्षकांचा आदर करणे हेच खरे शिक्षण आहे.’’
