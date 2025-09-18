सकाळ संवाद
चिंचवडे चौकात पदपथ हवा
चिंचवडे चौकात पदपथाची नितांत आवश्यकता आहे. जकात नाका सोडल्यानंतर चिंचवडे चौकात ५ रस्ते मिळतात. हा भाग २४ तास वर्दळीचा असतो. चौकातून बिर्ला रुग्णालयाकडे जाताना डाव्या बाजूला पदपथाची नितांत आवश्यकता आहे. नागरिकांना खूपच त्रासातून जावे लागते. त्यातच आता भंगार गोळा करण्याच्या दुकानामुळे अडचणीत वाढ झाली आहे. तरीही महापालिकेने याठिकाणी पदपथ बांधून नागरिकांची त्रासातून सुटका करावी.
- रमेश पाटील, चिंचवडे
कृष्णा चौकात बेकायदा पार्किंग
नवी सांगवी येथील कृष्णा चौकात काही नागरिक बेजबाबदारपणे चारचाकी, तीन चाकी व दुचाकी उभी करतात. त्यामुळे वाहतूक नियंत्रण दिव्याजवळ वाहतूक कोंडी होते. हे माहिती असूनही जाणूनबुजून असे प्रकार दररोज घडत आहेत. सकाळच्यावेळेस वादविवाद म्हणून वाहनचालकही मुकाट्याने सहन करतात. वाहतूक पोलिस विभागाने लक्ष घालावे व अशा उपद्रवींवर कडक कारवाई करावी.
- प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
आठवडे बाजार चालू करा
चिंचवडगाव येथील केशवनगरमधील मोरया स्टेडियमजवळ आठवडे बाजारामध्ये गणपती विसर्जनासाठी महापालिकेने विसर्जन हौद बांधले होते. आता ते त्वरित बुजवून आठवडे बाजार लवकरात लवकर चालू करावा. सर्व भाजी विक्रेते रस्त्यावर भाजी विक्रीचा व्यवसाय करतात. त्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.
- रुपेश बाळकृष्ण धनवे, केशवनगर, चिंचवडगाव
ग्रेड सेपरेटरचे ‘एक्झिट’ गैरसोयीचे
निगडी, प्राधिकरण, यमुनानगरला जाण्यासाठी ग्रेडसेपरेटरमधून बाहेर पडण्यासाठी आकुर्डी चौकापुढे ‘एक्झिट’ आहे. हा एक्झिट तुळजा भवानी मंदिरासमोर बाहेर पडतो. निगडी, प्राधिकरण, यमुनानगरला जाण्यासाठी सेवा रस्त्यावरून जावे लागते. या रस्त्यावर मंदिर, भुयारी मार्ग, पेट्रोल पंप, दुकाने असल्यामुळे नेहमी वर्दळ असते. त्यामुळे सेवा रस्त्यावर खूप कोंडी होते. किरकोळ अपघात होत असतात. निगडीकडे जाणारे वाहने जास्त प्रमाणात असल्यामुळे हा ‘एक्झिट’ आधी प्रमाणे निगडी उड्डाणपुलाच्या आधी करावा.
- सागर डुबल, यमुनानगर, निगडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.