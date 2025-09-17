अन्न-औषध प्रशासनात कर्मचाऱ्यांची कमतरता
पिंपरी, ता. १७ : पिंपरी-चिंचवड परिसरात खाद्यपदार्थ व औषधांच्या सुरक्षिततेसाठी जबाबदार असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. त्यामुळे दुकानांच्या तपासणीवर तसेच कामकाजावर परिणाम झाला आहे.
भोसरी व चिंचवड या दोन विभागांचे काम फक्त सहा कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे. प्रत्येकी दोन सहाय्यक आयुक्त आणि चार अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. भोसरी विभागात मंजूर चार अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी केवळ एक जण कार्यरत आहे. दोन पदांवर नव्या नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी नवीन अधिकारी अद्याप रुजू झालेले नाहीत. एक पद अजूनही रिक्त आहे. चिंचवड कार्यालयात मंजूर चार अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांपैकी तीन पदे भरलेली आहेत, तर एका पदावर नवी नियुक्ती झाली आहे. दोन्ही ठिकाणी सहायक आयुक्त कार्यरत असले तरी लिपिक व शिपाई पदे मात्र पूर्णपणे रिक्त आहेत. त्यामुळे अन्नसुरक्षा अधिकारी व सहायक आयुक्त यांनाच तपासणीबरोबरच कार्यालयीन प्रशासकीय कामे, अहवाल लेखन, पत्रव्यवहार आणि कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. या अतिरिक्त कामामुळे खाद्यपदार्थ दुकानांची नियमित तपासणी करण्यात खंड पडला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील संपूर्ण भाग या दोन्ही विभागांच्या अखत्यारीत येतो. या शहरात हजारो हॉटेल्स, मिठाई दुकाने, बेकरी, केटरिंग सेवा, पाणी पॅकिंग युनिट्स, तसेच छोट्या-मोठ्या खाद्यपदार्थ व्यवसायांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर केवळ मोजक्या कर्मचाऱ्यांद्वारे देखरेख करणे अवघड बनले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमांनुसार खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर नियमित तपासण्या होणे गरजेचे आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता असल्याने तपासणी मोहिमांचा वेग कमी झाला आहे. परिणामी खराब किंवा निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ बाजारात उपलब्ध राहण्याची शक्यता वाढते. हे थेट नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करणारे ठरत आहे.
कर्मचाऱ्यांची सद्यःस्थिती
विभाग ः मंजूर पदे ः भरलेली पदे ः रिक्त पदे
चिंचवड ः ५ ः ४ ः १
भोसरी ः ५ ः २ ः ३
सध्या पुणे विभागासाठी २२ अन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त केले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. त्यांची कार्यालयात नियुक्ती झाल्यास तपासणीला गती मिळेल.
- सुरेश अन्नपुरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.
