क्राइम बातमी
सहकारी तरुणीची बदनामी
पिंपरी ः चाकणमध्ये एका तरुणाने कंपनीतील सहकारी तरुणीचा विनयभंग केला. रूपेश शेजाव (वय २३, रा. धुळे) असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत एका २५ वर्षीय तरुणीने मंगळवारी (ता. १६) निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपी तरुणीचा पाठलाग करीत असे. सोशल मीडियावर त्याने तरुणीची बदनामी होणारे मेसेज व व्हिडिओ पोस्ट केले. त्याने तरुणीलाही आक्षेपार्ह मेसेज पाठविले.
-------------------------
निघोजमध्ये बालिकेवर अत्याचार
पिंपरी ः खेड तालुक्यातील निघोजे गावाच्या हद्दीत झाली एका प्रौढाने मंगळवारी सायंकाळी दहा रुपयांचे आमिष दाखवून सात वर्षीय बालिकेवर लैंगिक अत्याचार केला. उमेश सुमेर सिंग (वय ४२) असे आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे. याबाबत मुलीच्या वडिलांनी महाळुंगे एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपीने यापूर्वीही पैशाचे आमिष दाखवून काही वेळा मुलींशी गैरकृत्ये केल्याचा आरोप आहे.
----------------------
सुरक्षारक्षकाकडून बलात्काराचा प्रयत्न
पिंपरी ः मारुंजीमध्ये नैराश्यातून झोपेच्या गोळ्या घेतलेल्या महिलेवर इमारतीच्या सुरक्षारक्षकाने बलात्काराचा प्रयत्न केला. २६ जुलै रोजी हा प्रकार घडला. गजानन --- (वय ५५) असे आरोपीचे नाव आहे. याबाबत एका ४६ वर्षीय महिलेने हिंजवडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार झोपेच्या दहा गोळ्या खाल्ल्यानंतर महिलेला त्रास होऊ लागला. जिवाचे बरे वाईट होईल या भीतीने त्यांनी घरमालकाला संदेश पाठविला. पाच ते दहा मिनिटांनी घरमालकांनी रुग्णवाहिका पाठवीत असल्याचे दूरध्वनीवरून कळविले. तुम्ही रुग्णवाहिकेतून जा, मी सुद्धा येतो असेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर दरवाजाची बेल वाजली असता सुरक्षारक्षक आत आला. घरमालकाने तुमच्या मदतीला पाठविल्याचे त्याने सांगितले, तोच महिलेला अचानक चक्कर येऊन त्या बेशुद्ध झाल्या. काही वेळाने त्यांना जाग आली असता आरोपी बलात्काराचा प्रयत्न करीत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी आरोपीला ढकलून दिले.
----------------------
