रावण टोळीचा चिखलीत दरोड्याचा कट उधळला
पिंपरी, ता. १७ : चिखलीतील एका सराफाच्या दुकानावर सशस्त्र दरोडा टाकण्याचा रावण टोळीचा कट पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने उधळून लावला. पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली असून यात तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. बुधवारी (ता. १७) सकाळी नऊ वाजता ही कारवाई करण्यात आली.
आलिशान मोटारीतून आलेल्या दरोडेखोरांना पिस्तूल, कोयता अशी घातक शस्त्रे बाळगली होती. अनिरुद्ध ऊर्फ बाळ्या ऊर्फ विकी जाधव (२८, रावेत), अभिषेक ऊर्फ बकासुर पवार (२२, चिंचवड), यश ऊर्फ गोंद्या खंडागळे (२१, निगडी), शुभम चव्हाण (३०, आकुर्डी), प्रद्युम्न जवळगे (२५, चाकण), सोहन चंदेलिया (२३, रावेत) अशी आरोपींची नावे आहेत.
पोलिस उपायुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दरोड्याच्या तयारीत असलेले दोघेजण मोटारीच्या बाहेर थांबून पाहणी करत होते. इतर सातजण दुसऱ्या मोटारीत बसून होते. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी दोन मोटारी, पिस्तूल, जिवंत काडतूस, कोयता, गुप्ती, मिरची पूड, बांबू, रस्सी असा एकूण १५ लाख २५ हजार ९७४ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला.
आरोपी अनिरुद्ध जाधव याच्यावर पोलिसांनी मकोकाची कारवाई केली आहे. त्या गुन्ह्यात तो फरार होता. त्याच्यावर निगडी, देहूरोड, वाकड, चिंचवड, जळगाव चोपडा, उत्तमनगर, ठाणे या पोलिस ठाण्यांत खुनासाठी अपहरण, दरोडा, खुनाचा प्रयत्न, शस्त्र बाळगणे असे दहा गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यश खंडाळे याच्यावर निगडी पोलिस ठाण्यात दोन गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यातील एका गुन्ह्यात तो फरार होता. सोहन चंदेलिया याच्यावर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली आहे.
गुंडा विरोधी पथकाने ही कामगिरी केली. यात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हरीश माने, पोलीस उपनिरीक्षक समीर लोंढे, पी. पी. तापकीर, सहाय्यक उपनिरीक्षक एस. एन. ठोकळ, व्ही. एच. जगदाळे, ए. पी. गायकवाड, जी. डी. चव्हाण, एस. डी. चौधरी, व्ही. टी. गंभिरे, जी. एस. मेदगे, एस. पी. बाबा, एन. बी. गेंगजे, व्ही. डी. तेलेवार, एम. एस. दळवी, आर. के. मोहिते, व्ही. एन. वेळापुरे, एस. पी. घारे, डी. व्ही. गिरी, एस. टी. कदम, टी. ई. शेख यांचा पथकात समावेश होता.
