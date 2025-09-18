‘एनएमएमएस’ परीक्षा पुन्हा सुरू
पिंपरी, ता. १८ : आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी ‘एनएमएमएस’ अर्थात ‘नॅशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप’ परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातर्फे ही परीक्षा घेतली जाते. ती उत्तीर्ण करणाऱ्या नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १२ हजारांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
शिक्षणात प्रगती करणाऱ्या, मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागण्याची शक्यता असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. परीक्षेत योजनेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना दरमहा हजार रुपये याप्रमाणे वार्षिक १२ हजार रुपये दिले जातात. नववीमध्ये प्रवेश घेतल्यावर ही शिष्यवृत्ती सुरू होते आणि विद्यार्थी दहावी, अकरावी आणि बारावीमध्ये नियमितपणे उत्तीर्ण झाल्यास, पुढील तीन वर्षांसाठी ती सुरू राहते. यासाठी विद्यार्थ्याने दहावीत ६० टक्के आणि अकरावीत ५५ टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
ही परीक्षा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर घेतली जाणार आहे. निकाल फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होईल.
येथे करता येणार अर्ज
या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन असून, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://www.mscepune.in) जाऊन अर्ज करायचा आहे. नियमित शुल्कासह ११ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. तर, विलंब शुल्कासह २१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे.
शैक्षणिक पात्रता
महाराष्ट्रातील कोणत्याही शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेत, किंवा खासगी अनुदानित शाळेत इयत्ता आठवीमध्ये विद्यार्थी शिकत असावा, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ३.५ लाखांपेक्षा कमी असावे. विद्यार्थ्याने सातवीमध्ये किमान ५५ टक्के गुण (एससी/एसटीसाठी ५० टक्के) मिळवलेले असावेत.
