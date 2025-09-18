सकाळ संवाद
चिंचवडे चौकात पदपथाची गरज
चिंचवडे चौकात पदपथाची आवश्यकता आहे. जकात नाका सोडल्यानंतर चिंचवडे चौकात पाच रस्ते मिळतात. हा रस्ता २४ तास वर्दळीचा असतो. चौकातून बिर्ला हॉस्पिटलकडे जाताना डाव्या बाजूला पदपथाची आवश्यकता आहे. नागरिकांना खूपच वाहतुकीतून मार्ग काढावा लागतो. या परिसरातील भंगार साहित्य दुकानामुळे अडचणीत वाढ झाली आहे. तरीही पालिकेने या ठिकाणी पदपथ बांधून नागरिकांची त्रासातून सुटका करावी.
-रमेश पाटील, चिंचवडे
PNE25V50908
वाहतूक सिग्नलजवळच कोंडी
नवी सांगवी येथील कृष्णा चौकात काही नागरिक बेजबाबदारपणे चारचाकी, तीन चाकी व दुचाकी उभी करतात. त्यामुळे वाहतूक सिग्नलजवळच कोंडी होते. असे प्रकार दररोज घडत आहेत. सकाळी-सकाळी वाद नको म्हणून वाहन चालकही हा प्रकार मुकाट्याने सहन करतात. वाहतूक पोलिसांनी या प्रश्नी लक्ष द्यावे आणि अशा उपद्रवींवर कठोर कारवाई करावी.
-प्रदीप गायकवाड, नवी सांगवी
PNE25V50910
विसर्जन खड्डे बुजवा
केशवनगर-चिंचवडगाव येथील मोरया स्टेडियमजवळ आठवडे बाजारात महापालिकेने विसर्जनसाठी कृत्रिम हौद बांधले होते. आता ते त्वरित बुजविणे आवश्यक आहे. तेथे आठवडे बाजार लवकरात लवकर सुरू करावा. सध्या सर्व भाजीविक्रेते रस्त्यावर बसून व्यवसाय करतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो.
- रुपेश बाळकृष्ण धनवे, केशवनगर
PNE25V50911
ग्रेड सेपरेटर एक्झिट गैरसोयीचे
ग्रेड सेपरेटरबाहेर पडण्यासाठी आकुर्डी चौकापुढे एक्झिट आहे. तो तुळजाभवानी मंदिरासमोर आहे. यामुळे निगडी, प्राधिकरण, यमुनानगरकडे जाण्यासाठी सेवा रस्त्यावरून जावे लागते. या मार्गावर मंदिर, भुयारी मार्ग, पेट्रोल पंप, दुकाने असल्यामुळे नेहमी वर्दळ असते. त्यामुळे सेवा रस्त्यावर कोंडी होते. या स्थितीने नेहमीच किरकोळ अपघात होत असतात. निगडीकडे जाणारी वाहने अधिक असल्यामुळे हा एक्झिट आधीप्रमाणे निगडी उड्डाणपुलाच्या आधी करावा.
- सागर डुबल, यमुनानगर, निगडी
NE25V50916
