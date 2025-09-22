आयटीयन्सना दिवाळीला बाणेरपर्यंत मेट्रो सेवा हवी
पिंपरी, ता. २२ ः हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेचा बाणेरपर्यंतचा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा, अशी मागणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लाईज या संघटनेने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे पत्राद्वारे केली आहे. या मार्गिकेचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ती मार्गिका कार्यान्वित होण्यास मार्च २०२६ पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे, मात्र हिंजवडी आयटी पार्कमधील रस्ते व वाहतूक कोंडीची स्थिती पाहता हा हा टप्पा दिवाळीपर्यंत सुरू करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
हिंजवडी राजीव गांधी आयटी पार्कप्रमाणेच बाणेरमध्येही विविध आयटी कंपन्यांनी कार्यालये सुरू केली आहेत. या भागातील मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राहणारे आयटीयन्सनाही हिंजवडीला जावे लागते. हिंजवडीतील अनेक जण बाणेरमधील कंपन्यांमध्ये ये-जा करतात. खराब रस्ते, कोंडीमुळे त्यांचे अनेक तास रोज वाया जातात. या पार्श्वभूमीवर ही मागणी करण्यात आली आहे.
---
हिंजवडी ते बाणेरपर्यंतचा मेट्रो टप्पा दिवाळी पर्यंत कार्यान्वित केल्यास लाखो आयटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या भागात प्रवास करणाऱ्या आयटी अभियंत्याचे कामाचे तास यामुळे वाचणार आहेत. त्यामुळे आयटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळी व नाताळची भेट म्हणून हा टप्पा कार्यान्वित करावा अशी आम्ही पीएमआरडीएला विनंती केली आहे.
- पवनजीत माने, अध्यक्ष , फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.