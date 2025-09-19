उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणा

पिंपरी, ता. १९ ः ‘‘उपेक्षित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत,’’ असा आदेश राज्य विधानमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे प्रमुख नारायण कुचे यांनी दिला.
अनुसूचित जाती कल्याण समिती पुणे जिल्हा दौऱ्यावर आहे. शुक्रवारी समितीची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बैठक झाली. आमदार अमित गोरखे, भीमराव केराम, तानाजी मुटकुळे, श्याम खोंडे, सचिन पाटील, गजानन लवटे, संजय मेश्राम, डॉ. प्रज्ञा सातव, जगन्नाथ अभ्यंकर यांच्यासह विधानमंडळ सचिवालयाचे सहसचिव सुभाष नलावडे, अवर सचिव सीमा तांबे, कक्ष अधिकारी राहुल लिंगरवार, समिती प्रमुखांचे स्वीय सहाय्यक रणजित गमरे, सहाय्यक कक्ष अधिकारी संदीप माने, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त कीर्ती नलावडे, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विशाल लोंढे, पुणे जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त राधाकिसन देवढे आदी उपस्थित होते. महापालिकेतील अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गातील कर्मचारी भरती, बढती, आरक्षण, अनुशेष व विविध कल्याणकारी योजनांबाबत समिती सदस्यांनी माहिती घेऊन चर्चा केली.
कुचे म्हणाले, ‘‘प्रशासनातील सर्व योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करून अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजना आणि प्रशासकीय लाभ सर्व घटकांपर्यंत पोहोचतील यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांनी जबाबदारीने काम करावे. महापालिकेच्या स्तरावर अनुसूचित जातींसाठी विविध योजना आखण्यात येतात. त्यासाठी स्वतंत्र निधीची देखील तरतूद केली जात असते. हा निधी केवळ अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या संबंधित योजनेसाठी वापरावा.’’
सफाई कर्मचाऱ्यांबाबत माणुसकीच्या भावनेतून विचार करून निर्णय घेण्याची गरज आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलावीत. त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क द्यावेत. सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित असणारे प्रश्न तातडीने सोडवावेत.
- नारायण कुचे, अनुसूचित जाती कल्याण समिती प्रमुख, विधानमंडळ
