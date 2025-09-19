पावसाचे पाणी साचणाऱ्या भागात उपाययोजना करा
पिंपरी, ता. १९ ः पावसाळी व सांडपाणी व्यवस्थापनाचे स्वतंत्र नियोजन करावे, सांडपाणी वाहिन्या नियमितपणे साफ करून ती कार्यक्षम ठेवावी, आवश्यकतेनुसार नवीन वाहिनी टाकावी व क्षमतेत वाढ करावी, पाणी साचणाऱ्या भागात शाश्वत उपाययोजना कराव्यात, नागरिकांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने स्वच्छतेला प्राधान्य द्यावे, असा आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
कासारवाडीतील लोंढे चाळीत गुरुवारी रात्री पावसाचे पाणी साचले होते. त्या भागाची महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी शुक्रवारी पाहणी केली. त्यावेळी ते अधिकाऱ्यांशी बोलत होते. सहशहर अभियंता देवन्ना गट्टूवार, क्षेत्रीय अधिकारी पूजा दुधनाळे, कार्यकारी अभियंता सतीश वाघमारे, विनय ओव्हळ, उपअभियंता उमेश मोने, महेंद्र देवरे, शोएब शेख, कनिष्ठ अभियंता मंगेश फरताडे, सामाजिक कार्यकर्ते सतीश लांडगे, सुनील लांडगे, युवराज लांडे, अभिमन्यू धायतोडे, मयूर थोरात आदी उपस्थित होते. जांभळे पाटील यांनी साचलेल्या पाण्याची समस्या, सांडपाणी वाहिनीची क्षमता, नालेसफाईची स्थिती, नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या अडचणींचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. पावसाळ्यात वारंवार येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजना करणे हे महापालिकेचे प्राधान्य असून, त्यानुसार संबंधित अधिकारी व विभागांना स्पष्ट सूचना त्यांनी केली.
कासारवाडीतील लोंढे चाळ परिसरातील नाले, गटारे आणि पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दोन्ही स्तरांवर काम केले जाईल. महापालिका या समस्येचे गांभीर्याने समाधान करेल. तातडीने आवश्यक उपाययोजना सुरू करून दीर्घकालीन नियोजन आखले जाईल.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
