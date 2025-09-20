गुन्हे वृत्त
दोघांतील वादातून परस्पर विरोधात गुन्हे दाखल
पिंपरी : गाडीला धक्का लागल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादात दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. या प्रकरणी निगडी पोलिस ठाण्यात परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत. ही घटना निगडीतील दिवंगत मधुकरराव पवळे उड्डाणपुलाजवळ घडली.
उमेश काळीबाग (रा. विठ्ठलवाडी, देहूगाव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार नागनाथ काळे (वय ५१, रा. राजनगर, निगडी) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. तर काळे याच्या फिर्यादीनुसार काळीबाग याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
मारहाण प्रकरणी सात जणांवर गुन्हा
पिंपरी : भोसरीतील लांडेवाडीत जुन्या वादाच्या कारणावरून एकाला मारहाण केल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
निखिल कसबे (रा. भारत मातानगर, दिघी) यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार नीलेश धोत्रे, विकी ऊर्फ मानतू जाधव, सूरज गायकवाड, साहिल ठोके व लक्ष्मण नागोले (सर्व रा. शांतिनगर, भोसरी) यांच्यासह त्यांच्या दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. जाधव व साहिल ठोके यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. फिर्यादी व त्यांच्या पत्नी लांडेवाडी येथे थांबलेले असताना आरोपी तेथे आले. फिर्यादी यांचा भाऊ आर्यन कसबे याच्याशी पूर्वी झालेल्या जुन्या वादाच्या कारणावरून तसेच मोबाईलचे एक हजार रुपये न दिल्याच्या कारणावरून मारहाण केली. आरोपी धोत्रे याने फिर्यादीच्या डोक्यात दगड मारून त्यांना जखमी केले. दरम्यान, फिर्यादी यांच्या पत्नी भांडण सोडविण्यासाठी आल्या असता त्यांनाही जीवे मारण्याची धमकी दिली.
दुचाकी अपघातात तरुणाचा मृत्यू
पिंपरी : पिंपळे सौदागर येथील पीएमपी बस थांब्याच्या लोखंडी खांबाला दुचाकी धडकून झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला असून एक गंभीर जखमी आहे.
परवतसिंग रामसिंग (रा. लोहगाव, मूळ - राजस्थान) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी रामसिंग यांचे मित्र कमलेश पवार (रा. पठारे चाळ, रहाटणी) यांनी सांगवी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. रामसिंग व पवार हे दुचाकीवरून पी. के. चौकाकडून कोकणे चौकाकडे जात होते. दरम्यान, रामसिंग यांची दुचाकी यशदा चौकातील पीएमपी बसथांब्याच्या लोखंडी खांबाला धडकली. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने रामसिंग यांचा मृत्यू झाला तर पवार गंभीर जखमी झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.