ऑनलाइन सुविधेतून नागरी समस्यांचे होणार निराकरण
पिंपरी, ता. २१ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात, यासाठी १९ सेवा सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने सुरू करण्यात आल्या आहे. यामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा/कामे घरबसल्या ऑनलाइन करता येणार आहेत. तर, आठवडाभरात यात १० नवीन सेवांची भर पडणार आहे.
पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेल्या या ऑनलाइन प्रणालीत अर्जदार नागरिकांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर अर्ज प्राप्त झाल्याचा संदेश मिळणार आहे. यामुळे नागरिकांना कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. संबंधितांना आपला अर्ज/ फाइल कुठल्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर कार्यवाहीसाठी आहे, याची माहिती अर्जामध्ये नमूद केलेल्या क्रमांकावर या सुरू केलेल्या ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून कळणार आहे.
या सेवा नागरिकांसाठी आपले सरकार या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या https://www.pmrda.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. संबंधित १९ सेवांसाठी नागरिकांनी ऑनलाइन अर्ज करणे अपेक्षित आहे. यात काही अडचणी आल्यास संबंधितांनी त्या-त्या विभागास भेट दिल्यानंतर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
या सुविधांचा समावेश -
विकास परवानगी विभाग
१. अभिन्यास/इमारत बांधकाम परवानगी
२. जोता मोजणी प्रमाणपत्र
३. भोगवटा प्रमाणपत्र
४. झोन दाखला
५. भाग नकाशा/नकाशा देणे
६. सुधारित बांधकाम परवानगी
७. तात्पुरते रेखांकन परवानगी
८. सुधारित तात्पुरते रेखांकन
९. अंतिम रेखांकन परवानगी
१०. नूतनीकरण परवानगी
११. भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र
१२. साइट एलेवेशन प्रमाणपत्र
- जमीन व मालमत्ता विभाग
१. वाटप भूखंडाचे / गृहयोजनेतील सदनिकांचे हस्तातंरण
२. वाटप भूखंडावर / गृहयोजनेतील सदनिकांवर वारसानोंद
३. वाटप भूखंडावर / गृहयोजनेतील सदनिकांवर कर्जासाठी ना- हरकत प्रमाणपत्र
अग्निशमन विभाग
१. प्राथमिक अग्निशमन ना-हरकत दाखला
२. अंतिम अग्निशमन ना-हरकत दाखला
३. पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र
४. अग्निशमन बंदोबस्त
