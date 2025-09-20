सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता देण्याची मागणी
पिंपरी, ता. २० ः पीएमपीएमएल राष्ट्रवादी महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनच्या शिष्टमंडळाने शनिवारी (ता. २०) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता, दिवाळीपूर्वी बोनस देणे यासह विविध प्रश्नांबाबत निवेदन दिले. यावेळी युनियनचे पदाधिकारी दीपक गायकवाड, आनंद महांगडे, नीलेश शेलार, प्रफुल्ल शिंदे, अविनाश घोगरे, राहुल जोगदंड आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पवार यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह व पीएमपीएमएलचे सह व्यवस्थापकीय संचालक पंकज देवरे यांना दिवाळीपूर्वी कामगारांची सर्व देणी पूर्ण करण्यासंदर्भात आदेश दिले. यावेळी शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून देण्यात येणारा ४० टक्के स्वामित्वाचा हिस्सा दिवाळीपूर्वी कामगारांना दिला जाईल. त्याचबरोबर पंकज देवरे यांनी दोन्ही महानगरपालिकांकडून निधी उपलब्ध होताच कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता वितरित केला जाणार असल्याचे सांगितले, अशी माहिती पिंपरी चिंचवड शहर कामगार सेलचे शहर उपाध्यक्ष संतोष शिंदे यांनी दिली.
