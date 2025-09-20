वायसीएम रुग्णालयात राष्ट्रीय स्वेच्छिक रक्तदान पखवाडा
पिंपरी, ता. २० : महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातर्फे आयोजित राष्ट्रीय स्वेच्छिक रक्तदान सेवा पखवाडा साजरा करण्यात आला. यावेळी ८० नागरिकांनी रक्तदान केले तसेच ३६८ नागरिकांनी हिमोग्लोबिन व रक्तगट तपासणीचा लाभ घेतला.
या प्रसंगी वायसीएम रुग्णालयाच्या रक्तकेंद्रामार्फत विविध ठिकाणी रक्तदान, हिमोग्लोबिन चाचणी व रक्तगट तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच स्वेच्छिक रक्तदान व अवयवदान करण्याची शपथ देण्यात आली. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविला. अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभयचंद्र दादेवार, पदव्युत्तर संस्था वायसीएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र वाबळे, पॅथॉलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. तुषार पाटील, वायसीएए रुग्णालय नोडल ऑफिसर डॉ. छाया शिंदे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. उज्वला अंदुरकर आदींचे सहकार्य लाभले.
नागरिकांनी स्वेच्छेने रक्तदान व अवयवदान करावे तसेच ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वैद्यकीय विभागाच्या वतीने करण्यात आले. अशा उपक्रमांमुळे समाजात आरोग्याविषयी जागरूकता वाढते आणि आरोग्यदायी पिढी घडण्यास मदत होते, अशी प्रतिक्रिया आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी गोफणे यांनी व्यक्त केली.
