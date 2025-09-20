५५८ विद्यार्थ्यांची केली आरोग्य तपासणी
इंद्रायणीनगर मनपा शेळेतील सर्व विद्यार्थी ठणठणीत
५५८ विद्यार्थ्यांची केली आरोग्य तपासणी
पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या इंद्रायणीनगर प्राथमिक शाळेत प्राथमिक आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राबविण्यात आला. इयत्ता पहिली ते सातवीच्या ५५८ विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांची कुष्ठरोग तपासणी वायसीएम रुग्णालयातील तज्ज्ञांनी केली. औंध जिल्हा रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी संपूर्ण आरोग्य तपासणी केली. शालेय मुलांच्या दृष्टी, दात, त्वचा आणि सामान्य शारीरिक आरोग्याची पाहणी केली. सर्व मुलांचा अहवाल निरोगी व आरोग्यदायी आला. कुठल्याही गंभीर आजाराची नोंद नाही, असे डॉक्टरांच्या अहवालात दिसून आल्याची माहिती शिक्षण विभागाकडून कळविण्यात आली.
------
शाळेतील मुलांची आरोग्य तपासणी त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची तयारी आहे. पालकांनी मुलांना शाळेत नियमित पाठवून आरोग्य तपासणीत सहभागी करावे. लहान लक्षणे वेळीच ओळखून आवश्यक उपचार करता येतील.
- प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.