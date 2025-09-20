मायदेशी आलेल्या भारतीयांना बोलावले परत
पिंपरी, ता. २० ः ट्रम्प सरकारच्या निर्णयातील बदलानंतर अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ एका दिवसाचा कालावधी दिला आहे. जे एच१बी व्हिसाधारक सुटीसाठी भारतात आले आहेत, त्यांना २४ तासांच्या आत अमेरिकेत परतण्याचा आदेश देण्यात आला, अमेरिकेत असणाऱ्या व्हिसाधारकांना देश न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परदेशात असणाऱ्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांना आपला व्हिसा नूतनीकरण होणार का ? अमेरिकेतून भारतात यावे लागल्यास परतणे शक्य होणार का ? असे अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्यामुळे ऑन साइट गेलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. व्हिसा शुल्क ८७ हजारांहून ९० लाखांपर्यंत गेल्यामुळे परदेशातील नोकरी राहणार की जाणार याचा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
---
व्हिसाबदलाच्या धोरणामध्ये कोणतीही स्पष्टता नाही. सध्या तरी आमच्या कंपन्यांनी व्हिसाधारकांना अमेरिका न सोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. हे धोरण स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत आम्ही सुटीसाठी किंवा आपत्कालीन स्थितीतही भारतात येऊ शकत नाही. जे इथे आहेत त्यांना व्हिसाचा कालावधी संपेपर्यंत चिंता नाही, मात्र ज्यांचा कालावधी संपला आहे, त्यांना परत व्हिसा मिळाला नाही तर मायदेशी परतावे लागेल. ज्यामुळे आयटी क्षेत्रावर नक्कीच परिणाम होईल.
- सायली राऊत, आयटी अभियंता , सिएटल, वॉशिंग्टन
---
व्हिसाच्या शुल्कात वाढ झाल्याने येथील सर्वच व्हिसाधारक आयटी कर्मचारी चिंतेत आहेत. माझा व्हिसा अजून एका वर्षापर्यंत आहे. त्याचा कालावधी संपल्यानंतर ९० लाखांचे शुल्क कंपनीला भरावे लागेल. ही परिस्थिती अनेकांची आहे. कंपनीने शुल्क भरले नाही तर येथील भारतीयांना परतावे लागेल.
ः- शीतल शेवते, आयटी अभियंता, मिशिगन
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.