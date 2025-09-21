गुन्हे वृत्त
दुचाकी अपहारप्रकरणी एकावर गुन्हा
पिंपरी : दुचाकीचा अपहार केल्याप्रकरणी तरुणावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना मोशीतील भारतमाता चौक येथे घडली.
या प्रकरणी आदित्य गायकवाड (रा. गांधीनगर, पिंपरी) यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी प्रणव पहाड (वय २१, रा. कडाचीवाडी, चाकण) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. फिर्यादीने त्याची ७० हजार रुपये किमतीची दुचाकी प्रणव याला दिली होती. प्रणव याने ती दुचाकी परस्पर अज्ञाताला विकून दुचाकीचा अपहार केला.
वाहन टोईंग केल्याच्या रागातून मारहाण
पिंपरी : वाहन टोईंग केल्याच्या रागातून एकाने वाहतूक विभागाच्या टोईंग सहाय्यकाला मारहाण केली. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली. ही घटना सूस खिंड येथील बावधन वाहतूक विभागाच्या कार्यालयासमोर घडली.
या प्रकरणी टोईंग सहाय्यक अंशु शेलार (रा. कोंढवा) यांनी बावधन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अरफात फारुकी (वय २१, लवळे, ता. मुळशी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादी हे बावधन वाहतूक विभागाच्या टोईंग व्हॅनवर काम करतात. त्यांच्या पथकाने काही वाहने टोईंग केली होती. ती वाहने वाहतूक विभागाच्या कार्यालयासमोर आणली. त्यावेळी आरोपीने फिर्यादीला गाडी टोईंग का केली, असे विचारत दगडाने हातावर मारून त्यांना जखमी केले. तसेच जिवे मारण्याची धमकी दिली.
जुन्या वादातून महिलेला मारहाण
पिंपरी : भोसरीतील शांतिनगर येथे जुन्या भांडणाच्या कारणावरून एका महिलेला शिवीगाळ करून मारहाण करण्यात आली.
या प्रकरणी महिलेने भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अजय गायकवाड, अमन पवार (वय २१, रा. शांतिनगर, भोसरी) आणि एका अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून आरोपींनी फिर्यादीला आणि तिच्या पतीला शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच हाताने व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. फिर्यादीच्या शेजारी राहणाऱ्या महिलेलाही मारहाण करून तिच्या मुलाला जिवे मारण्याची धमकी दिली.
