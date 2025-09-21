लाडक्या बहिणींनो ! आता ई-केवायसी करा...
पिंपरी, ता. २१ ः राज्य महिला व बाल विकास मंत्रालयाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थी महिलांना आता ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया करावी लागणार असल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया एकदम सोपी आणि सुटसुटीत असल्याने महिलांना घरबसल्या ई-केवायसी करता येणार आहे.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोळ झाल्याचे समोर आले होते. तब्बल २६.३४ लाख अपात्र लाभार्थ्यांनी योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या तपासणीत निष्पन्न झाले. या अपात्र लाभार्थ्यांचा लाभ जून २०२५ पासून स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, अजूनही काही अपात्र लाभार्थी लाभ घेत असल्याने महिला व बाल विकास मंत्रालयाने या योजनेच्या सर्व लाभार्थी महिलांना आता ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे.
ई-केवायसी कशी करावी?
- ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
- मुखपृष्ठावर असलेल्या ई-केवायसी बॅनरवर क्लिक केल्यावर ई-केवायसी फॉर्म उघडेल.
- या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (कॅप्चा कोड) नमूद करून आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती देत ‘सेंड ओटीपी’ या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक मोबाईल क्रमांकावर ‘ओटीपी’ येईल. हा ओटीपी टाकून सबमीट बटणावर क्लिक करावे.
- यानंतर प्रणाली तपासेल की लाभार्थ्याची केवायसी आधीच पूर्ण झाली आहे की नाही.
- जर आधीच पूर्ण झाली असेल, तर ‘ई-केवायसी आधीच पूर्ण झाली आहे’, असा संदेश दिसेल.
- जर पूर्ण झाली नसेल; तर आधार क्रमांक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र यादीत आहे की नाही हे तपासले जाईल.
- आधार क्रमांक पात्र यादीत असेल; तर पुढील टप्प्याला जाता येईल.
- यानंतर लाभार्थ्याने पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक तसेच पडताळणी संकेतांक (कॅप्चा कोड) नमूद करावा. संमती दर्शवून सेंड ओटीपीवर क्लिक करावे.
- ओटीपी संबंधित मोबाईलवर प्राप्त झाल्यावर तो टाकून सबमीट बटणावर क्लिक करावा.
- त्यानंतर लाभार्थ्याला आपला जात प्रवर्ग निवडावा लागेल आणि खालील बाबी प्रमाणित जाहीर कराव्या लागतील
- माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून शासकीय विभाग / उपक्रम / मंडळ/ केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या स्थानिक संस्थेत कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.
- माझ्या कुटुंबातील केवळ एक विवाहित आणि एक अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेत आहे.
- वरील बाबींची नोंद करून चेक बॉक्सवर क्लिक करावे व सबमीट बटण दाबावे.
- शेवटी, ‘सक्सेस- तुमची ई-केवायसी पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे’ असा संदेश दिसेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.