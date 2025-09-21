तत्पर पोलिसांमुळे वाचले तरुणीचे प्राण
पिंपरी, ता. २१ : मोठ्या बहिणीकडून मोबाईलवर आलेला एक भावनिक मेसेज वाचून लहान बहिणीने वेळीच पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन केला. पोलिसांनी तत्काळ प्रतिसाद देत घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तरुणीला पोलिसांनी तातडीने रुग्णालयात दाखल केल्याने तिचा जीव वाचला. आता दीपा हिची प्रकृती स्थिर आहे.
नेहरूनगर येथी दीपा (वय २५) व शिखा (नावे बदललेली आहेत) या बहिणी राहतात. त्या शिक्षणासाठी शहरात आल्या असून त्यांचे आई वडील गावी असतात. त्या नोकरीही करतात. शनिवारी सायंकाळी शिखा काही कामानिमित्त बाहेर गेली होती. त्यावेळी दीपाने, "मी खूप दमले आहे. आई-वडिलांसाठी मी एक चांगली मुलगी बनू शकले नाही," असा संदेश पाठवला.
त्यामुळे शिखा घाबरली, पण तिने तत्काळ पोलिस मदत क्रमांक ११२ वर संपर्क साधला आणि "माझी मोठी बहीण तिच्या जिवाचे काहीतरी बरेवाईट करून घेईल, तिला कृपया वाचवा," अशी विनंती केली.
ही माहिती मिळताच या क्रमांकासाठी कार्यरत असलेले संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यातील अंमलदार अमोल काकडे आणि देविदास बडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी दीपा डाव्या हाताची नस कापून रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती. तिची ओढणीही छताला लटकलेल्या स्थितीत दिसत होती. काकडे आणि बडे यांनी तिला तातडीने वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले. वेळेत उपचार मिळाल्याने तिचा जीव वाचला.
दीपाने काही दिवसांपासून एका आजाराचा त्रास होत असल्याने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे शिखाने सांगितले. आमची कोणाविरुद्धही कोणतीही तक्रार नसल्याचेही तिने स्पष्ट केले.
