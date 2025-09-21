पाच खेळाडूंची राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग स्पर्धेसाठी निवड
पिंपरी, ता. २१ ः बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुल महाळुंगे बॉक्सिंग हॉल येथे ३७ वी किक बॉक्सिंग राज्यस्तरीय स्पर्धा २०२५ पार पडली. स्पर्धेत थेरगावातील योद्धा मार्शल आर्ट्स मधील विद्यार्थ्यांनी चार सुवर्ण, तीन रौप्य तर एक कांस्य पदक पटकावले आहे.
तसेच नोव्हेंबरमध्ये गोव्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग स्पर्धेसाठी सर्व विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.
मुलांच्या १३ ते १५ वयोगटातील ४२ किलो खालील वजनी गटात लकी टेकाळे पॉइंट फायटिंग सुवर्ण, किक लाइट खेळ प्रकारात सुवर्ण पदक, २० वयोगटावरील ९४ किलो खालील वजनी गटात शुभम सागरे पॉइंट फायटिंग सुवर्ण, किक लाइट खेळ प्रकारात सुवर्ण, सहा ते नऊ वयोगटातील २६ किलो वजनी गटात हर्ष कुंभार याने रौप्य पदक, २८ किलो वजनी गटात स्पर्श कुंभार याने रौप्य पदक, १० ते १२ वयोगटातील ४२ किलो वजनी गटात सिद्धीराज नायर याने एक रौप्य व एक कांस्य पदक पटकावले. मुख्य प्रशिक्षक प्रसाद झुंडरे, सहप्रशिक्षक साक्षी जाधव, वरद मोरे आणि निशांत गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
