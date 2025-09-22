शक्तिपीठ दर्शनासाठी एसटीतर्फे बससेवा
पिंपरी, ता. २२ : नवरात्रोत्सवानिमित्त महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाकडून साडेतीन शक्तिपीठांच्या दर्शनासाठी विशेष बस धावणार आहेत. या सुविधेला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत तीन बससाठी नोंदणी पूर्ण झाली आहे. प्रवासी वाढल्यास विशेष बस सोडण्यात येणार आहेत.
याबाबत वल्लभनगर स्थानक प्रमुख वैशाली कांबळे यांनी माहिती दिली. कोल्हापूर, तुळजापूर, माहूरगड, सप्तशृंगी या साडेतीन शक्तिपीठांच्या दर्शनासाठी नवरात्रोत्सवात भाविक मोठ्या संख्येने जातात. या निमित्त पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील भाविकांसाठीही एसटीतर्फे विशेष बस सोडण्यात येत आहेत. महामंडळाच्या संकेतस्थळावर त्याचे आरक्षणही सुरू आहे. वल्लभरनगर आगारातून २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी सहा वाजता बस साडेतीन शक्तिपीठांसाठी रवाना होईल. या प्रवासासाठी तीन हजार १०१ रुपये भाडे निश्चित आहे. तुळजापूर, माहुर आणि सप्तशृंगी गड येथे मुक्काम असणार आहे. तेथे राहणे, जेवण आणि इतर खर्च स्वतः प्रवाशांना स्वत: करावा लागणार आहे. वरील शहरांसाठी एक किंवा सर्व ठिकाणी जाण्यासाठी ग्रुप बुकिंगही उपलब्ध आहे.
सवलतीचा लाभ घेता येणार
राज्य शासनाने ‘महिला सन्मान’ योजनेअंतर्गत महिलांना तिकीट दरात ५० टक्के सवलत दिली आहे. तर ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक’ योजनेअंतर्गत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास करता येत आहे. या दोन्ही योजनांच्या सवलतीचा लाभ साडेतीन शक्तिपीठ दर्शन विशेष बस सेवेसाठी घेता येणार आहे.
