उपवासाचे पदार्थ, फळे, भाज्या महागले
पिंपरी, ता. २३ ः शारदीय नवरात्रोत्सवास सोमवारपासून (ता. २२) प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे नऊ दिवसांच्या उपवासासाठी लागणाऱ्या साहित्याची मागणी वाढली असून, बाजारात मोठ्या प्रमाणात रताळे, बटाटे, भेंडी, भगर, काशीफळ विक्रीसाठी दाखल झाले. मात्र, दोनच दिवसांत उपवासाच्या पदार्थांचे दर वाढले असून, रताळे ८०, लाल भोपळा ४० तर भेंडी ८० रुपये किलोवर गेली असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.
शारदीय नवरात्रोत्सवात बहुतांश नागरिकांचे उपवास असल्याने या साहित्याच्या खरेदीला ग्राहकांची गर्दी होत आहे. स्त्रीशक्तीच्या आराधनेचा कालावधी असलेल्या नवरात्रोत्सवात मोठ्या संख्येने महिला पुरुषदेखील नऊ दिवस उपवास करतात. काहीजण एकवेळ जेवून तर काहीजण दोन्ही वेळ केवळ फळे किंवा उपवासाचे पदार्थ खातात. त्यामुळे सध्या बाजारात व भाजीमंडईत रताळे, काशीफळ, भूईमूग शेंगा, भेंडीसह साबुदाणा, शेंगदाणे, वरईचे तांदूळ यांची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली असून, मागणी वाढली आहे. सोमवारी बाजारात भेंडीची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली होती. मात्र, मागणीमुळे भाव चढेच होते.
साबुदाणाचे दर घसरले
मागच्या वर्षी साबुदाण्याचे दर ९० ते ९५ रुपयांवर गेला होता. पण, यंदा साबुदाण्याची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्यामुळे दर घसरले असून प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपयांवर आले आहेत. शेंगदाण्याचे दरही ११० ते १२० रुपयांवर आले असल्याचे किराणामाल असोसिएशनचे सचीव सुशील बजाज यांनी सांगितले.
तयार पीठाला मागणी
सध्या बहुतांश महिला नोकरदार असल्याने उपवासाचे पीठ बनवण्यासाठी वेळ नसल्याने किंवा पीठ बनविण्याची यंत्र नाहीत. त्यामुळे साबुदाण्याचे पीठ, भगरीचे पीठ, राजगिऱ्याच्या तयार पिठाची अधिक मागणी आहे. साबुदाण्याचे भाव घसरल्याने पीठाचे दर कमी झाले आहेत. तसेच बटाट्याचे वेफर्स, केळीचे वेफर्स, बटाटा चिवडा, साबू चिवडा या तयार पदार्थांनी मागणी वाढली आहे.
उपवासाचे पदार्थ (दर प्रतिकिलो)
राजगिरा ः ११० ते १४० रुपये
साबुदाणा ः ६५ ते ८० रुपये
भगर ः १०५ ते १२० रुपये
शेंगदाणा ः ११० ते १२० रुपये
राजगिरा लाडू (१२ नग) ः ७०
बटाटा वेफर्स ः ४००
केळी वेफर्स ः ३५०
उपवासाचा चिवडा ः ३२०
साबुदाणा चिवडा ः ३५०
राजगिरा वडी ः ३४०
शेंगदाना चिक्की ः १०० (२०० ग्रॅम)
भुईमुगाच्या शेंगा ः ८०
रताळे ः ७०-८०
लाल भोपळा ः ४०
केळी ः ६० ते ८० रुपये (डझन)
उपवासाच्या पीठांचे दर
राजगिरा पीठ १८० रुपये
भगर पीठ १२० रुपये
