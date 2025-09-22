भरधाव डंपरच्या धडकेत ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू
पिंपरी, ता. २२ : भरधाव डंपरने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. तर त्यांचे पती जखमी आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. २२) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास काळेवाडीतील एमएम चौकाजवळ घडली.
राजेश्वरी चंद्रशेखर अय्यर (वय ६८, रा. साई पॅलेस, वैभवनगर, पिंपरी) असे या अपघातात मृत्यू झालेल्या ज्येष्ठ महिलेचे नाव आहे. तर त्यांचे पती चंद्रशेखर नारायणस्वामी अय्यर (वय ७३) हे जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी काळेवाडी पोलिसांनी डंपरचालक अरविंद मनोहर नागरे (वय २७, रा. मोई, खेड) याला ताब्यात घेतले आहे. अय्यर दांपत्य हे सोमवारी दुपारी काळेवाडीतील डी मार्ट येथे खरेदीसाठी आले होते. खरेदी करून दोघेही दुचाकीवरून घरी जात असताना एमएम चौकाजवळ भरधाव डंपरने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यामध्ये राजेश्वरी या डंपरच्या चाकाखाली सापडल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. तर चंद्रशेखर हे जखमी झाले. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
