गुन्हे वृत्त
पोलिस असल्याचे सांगून कोटीची फसवणूक
पिंपरी : वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि कुरिअर कंपनीकडून आल्याचे भासवून ६५ वर्षीय महिलेची एक कोटी रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी या महिलेने सायबर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार सुनील शर्मा असे नाव सांगणाऱ्या व्यक्तीसह अन्य चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींनी फिर्यादी आणि त्यांच्या पतीला त्यांच्या पार्सलमध्ये कागदपत्रे, लॅपटॉप आणि अमली पदार्थ सापडले असल्याचे सांगितले. त्यातून कारवाई व अटक करण्याची भीती घातली. यासाठी पैसे भरावे लागणार असून, पडताळणीनंतर ते परत मिळतील, असे सांगत त्यांनी फिर्यादीला बँक खात्यावर एक कोटी रुपये जमा करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर आरोपींना संपर्क बंद केला.
बिटकॉइनमध्ये गुंतवणुकीच्या नावाने फसविले
पिंपरी : बिटकॉइन आणि डिजिटल गोल्ड मायनिंगमध्ये नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत गुंतवणूक करण्यास सांगितले. या प्रकरणात रुणाची एक कोटी ११ लाखांची सवणूक करण्यात आली. ही घटना भोसरी येथे घडली. या प्रकरणी सुमीत सुदाम गव्हाणे (रा. पीसीएमटी चौक) यांनी सायबर पोलिसांत र्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी दोन महिलांसह अज्ञात व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी बनावट लिंकचा वापर करून फिर्यादीला पैसे गुंतवण्यास भाग पाडले. त्यावर सात कोटी रुपयांचा नफा मिळेल, असे आश्वासन दिले. दरम्यान, फिर्यादीने पैसे काढण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी वीस टक्के चार्जेसची मागणी केली आणि रक्कम व नफा न देता फसवणूक केली.
नफा दाखवून पैसे ऑनलाइन लंपास
पिंपरी : शेअर ट्रेडिंगमध्ये नफ्याचे आमिष दाखवून ५७ लाख ७० हजार रुपयांची फसवणूक झाली. ही घटना बालेवाडी येथे ऑनलाइन घडली. या प्रकरणी अक्षय नायक (रा. मोहननगर, बाणेर) यांनी बावधन पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी एक महिला आणि अन्य तीन मोबाइल क्रमांकधारकांवर गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी व्हॉट्सअॅपद्वारे फिर्यादीला सोशल मीडियाच्या एक ग्रुपमध्ये जोडले. त्यांनी एक लिंकचा वापर करून फिर्यादीला खोट्या शेअर ट्रेडिंगमध्ये पैसे भरण्यास भाग पाडले. मात्र कोणताही परतावा दिला नाही.
