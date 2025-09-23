चिखली परिसरावर तब्बल सोळा तास वीज संकट
चिखली, ता.२३ : मुख्य केबलमध्ये झालेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे चिखली परिसरात सुमारे १६ तास वीज पुरवठा खंडित झाला. एकीकडे पाऊस त्यातच विजेअभावी नागरिकांना काळाकुट्ट अंधारात पूर्ण रात्र काढावी लागली. छोट्या-मोठ्या दुकानदारांबरोबरच लघुउद्योग आणि कारखाने बंद ठेवण्याची वेळ उद्योजकांवर आली. मंगळवारी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास वीजपुरवठा सुरळीत झाला.
चिखली हा संपूर्ण कामगार वस्तीचा परिसर आहे. घरकुल, हरगुडे वस्ती येथून जाणारी आणि या परिसराला वीज पुरवठा करणारी मुख्य वीज वाहिनी सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास जळाली. त्यामुळे, चिखलीतील मोरे वस्ती, नेवाळे वस्ती, राधा सत्संग आश्रम परिसर, सोनवणे वस्ती रस्ता, ताम्हाणे वस्ती म्हेत्रे वस्ती, तळवडे येथील रस्त्याच्या पूर्वेकडील काही भाग, चिखली कुदळवाडी उपकेंद्र परिसरातील काही भागांचा वीज पुरवठा खंडित झाला. रात्रभर सुरू असलेल्या पावसामुळे केबल दुरुस्तीच्या कामांमध्ये अडथळा येत होता. त्यामुळे केबल दुरुस्तीच्या कामाला उशीर झाला आणि संपूर्ण रात्र नागरिकांना अंधारात काढावी लागली.
वारंवार वीजपुरवठा खंडित
गेल्या वर्षभरापासून चिखली परिसरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. एकदा वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर तो सुरळीत होण्यासाठी किमान दहा ते बारा तास लागत आहेत. या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी संताप व्यक्त करत आहेत. सकाळी वीज पुरवठा सुरळीत न झाल्याने त्याचा पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला. अनेक कामगारांना अंघोळ न करताच कामावर जावे लागले. शाळकरी मुलांना शाळेत पाठविण्यासाठी आवराआवर करताना पालकांची मोठी गैरसोय झाली.
चिखली परिसरात आठवड्यातून तीन ते चार वेळेस वीज पुरवठा खंडित होतो. ही नित्याची बाब होऊन बसली आहे. त्यातच मोठा बिघाड झाल्यानंतर वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी किमान १५ ते २० तास लागतात. विजेचा लपंडाव ही नित्याची बाब होऊन बसली आहे. हे प्रकार टाळायचे असतील आणि वीज पुरवठा सुरळीत ठेवायचा असेल; तर जुन्या केबल बदलून नवीन केबल टाकणे गरजेचे आहे.
- बाळासाहेब मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते
रात्र अंधारात काढण्याचा त्रास नागरिकांनी सहन केला. मात्र, महिलांना सकाळी मुलांसाठी तसेच कामावर जाणाऱ्या घरातील व्यक्तींसाठी स्वयंपाक करावा लागतो. अंघोळीसाठी टाकीत पुरेसे पाणी भरावे लागते. मात्र, वीजच गायब झाल्यानंतर अशी कामे करताना मोठी ओढाताण होते. मोरे वस्ती, चिखली परिसरात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असून एकदाच काय ती दुरुस्ती करून वीज पुरवठा खंडित होऊ नये, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
- रुक्साना रेणावीकर, सामाजिक कार्यकर्ते
सोमवारी रात्री झालेला बिघाड शोधण्यासाठी उशीर लागला. त्यामुळे वीज पुरवठा दुरुस्त करून सुरळीत करण्यास विलंब झाला. बिघाड शोधल्यानंतर रात्रभर काम सुरू होते. दुरुस्ती केल्यानंतर लगेचच वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. नेवाळे वस्ती परिसरामध्ये नवीन स्विच उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एका भागाचा वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर तो दुसरीकडून सुरळीत ठेवता येईल.
- अतुल देवकर, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, भोसरी विभाग
