‘वायसीएम’मध्ये डॉक्टरांची संख्या वाढणार
पिंपरी, ता. २३ : महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यात येणार आहे. यामुळे डॉक्टरांची संख्या वाढणार आहे. याचे शैक्षणिक शुल्क नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला देण्यासह विविध कामे व खर्चास स्थायी समिती सभेने मान्यता दिली.
महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृहात ही बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह होते. शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांचा विभागनिहाय आढावाही आयुक्तांनी घेतला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप आदी बैठकीला उपस्थित होते.
तृतीयपंथी व्यक्तींना वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण
तृतीयपंथी घटकाच्या सक्षमीकरणासाठी महापालिकेच्या समाज विकास विभागामाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. या अंतर्गत चारचाकी हलके वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्याची योजना हाती घेतली आहे. या योजनेला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यातून तृतीयपंथी व्यक्तींना रोजगारही उपलब्ध होतील.
स्थायी समितीत अन्य मंजूर विषय
- महापालिका शाळांमध्ये ‘शून्य कचरा’ प्रकल्प
- स्वच्छ सन्मान सोहळा, स्वच्छ सर्वेक्षण कामकाज खर्च
- सांडपाणी वाहिन्यांच्या चेंबर्सची स्वच्छता यांत्रिकी पद्धतीने करण्यास मुदतवाढ
- नवीन जिजामाता रुग्णालयात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडील नोंदणी व तपासणी शुल्क भरणे, लिथियम पॉलिमर बॅटरी साहित्य खरेदी
- कुदळवाडीत डीपी रस्ते विकसित करणे, चालू विकासकामांच्या सुधारित अंदाजपत्रकात मान्यता देणे
- पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी डुडूळगाव येथे निवासी गृहप्रकल्प उभारणे
