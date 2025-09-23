महापालिका शाळांमध्ये ‘आनंददायी शनिवार’
पिंपरी, ता. २३ ः शहरातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकासासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच गीता परिवारातर्फे बालसंस्कार वर्ग होणार आहेत.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व बालसंस्कार वर्गाबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे मागणी केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याचे सांगून आमदार लांडगे म्हणाले, ‘‘वास्तविक, तर्कसंगत विचार आणि कार्य करण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या तसेच करुणा, सहानुभूती, साहस, लवचिकता, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पनाशक्ती, नैतिक मूल्य असणाऱ्या उत्तम मनुष्यत्वाचा विकास हा नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. सध्या लहान वयातही विद्यार्थ्यांना ताणतणाव, उदासीनता, नैराश्याला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांना शालेय जीवनात आनंददायी कृती करण्यासाठी ‘आनंददायी शनिवार’ उपक्रम राबवावा. त्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सुधारून गळती व अनुत्तीर्णांचे प्रमाण कमी होईल. त्यांचे स्वास्थ्य जपले जाऊन उत्तम अध्ययन होईल,’’ तसेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील ‘बॅगलेस शनिवार’ संकल्पना अंमलबजावणी करण्यासाठी गीता परिवारातर्फे शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामध्ये योगसोपान, सूर्यनमस्कार, प्रज्ञासंवर्धन, स्वच्छता अभियान, विज्ञान प्रयोग आदींचा समावेश आहे. यातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधून शाळांची शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल, अशा विश्वासही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांचे मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राखणे, सामाजिक, भावनिक कौशल्ये विकसित करणे, शालेय स्तरावर ताणतणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनविणे, संभाषण कौशल्य विकसित करणे आणि आत्मविश्वास व नैराश्येवर मात करण्याची क्षमता निर्माण करणे यासाठी शिक्षणासोबतच बालसंस्कारांची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाला सूचना केली आहे. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी
