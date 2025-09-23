तरुणीला विनयभंगाची धमकी
पिंपरी, ता. २३ : इंस्टाग्रामवरून घेतलेला फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) द्वारे एडिट करून तरुणीला विनयभंग करण्याची धमकी दिली. हा प्रकार ऑनलाइनद्वारे घडला. या प्रकरणी वीस वर्षीय तरुणीने चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात आरोपीवर गुहा दाखल केला आहे. आरोपीने फिर्यादीच्या खासगी इंस्टाग्राम अकाउंटवरील फिर्यादीच्या फोटोचा गैरवापर करून फिर्यादीच्या नावे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट उघडले. त्यावरून फिर्यादीला अश्लील मेसेज केले. त्यानंतर फिर्यादीचा इंस्टाग्रामवरील फोटो गुगलवरील ‘एआय’वर एडिट करून त्या तो फोटो फिर्यादीला पाठवला व असाच तुझा अश्लील फोटो तयार करेन, अशी धमकी दिली. तसेच त्या अकाउंटवरून फिर्यादीच्या ओळखीच्या लोकांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. फिर्यादीची बदनामी करून फिर्यादीचे मनास लज्जा उत्पन्न होईल, असे वर्तन केले.
