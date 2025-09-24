निगडीत सामूहिक क्षमापना, मैत्री दिवसाचा उपक्रम
पिंपरी, ता. २४ ः पिंपरी चिंचवड जैन महासंघाच्या वतीने सामूहिक क्षमापना व मैत्री दिवस झाला. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी पिंपरी चिंचवड मूर्तिपूजक महासंघाच्या सहकार्याने निगडी प्राधिकरण येथील खान्देश मित्र मंडळ सभागृहात अतिशय मंगलमय व उत्साहाच्या वातावरणात झाला. या कार्यक्रमासाठी आचार्य अक्षयबोधीसूरीश्वरजी, आचार्य गुप्तिनंदजी, आचार्य महाबोधीसूरीश्वरजी यांच्यासह साध्वीजी स्नेहाश्रीजी, रत्नकीर्तीजी आदी मंचावर उपस्थित होते. प्रवचन देताना परमपूज्य गुप्तीनंदीजी महाराज यांनी सामूहिक क्षमापनेचे महत्त्व विशद केले. ‘आपल्या अपराधाबद्दल, चुकांबद्दल, इतरांचे मन दुखावले असेल तर क्षमायाचना करण्याचे निर्देश जैन धर्मशास्त्रामध्ये दिले आहेत. क्षमापना जीवनामध्ये अतिशय महत्त्वाची असते, कारण एक दुसऱ्याला क्षमा केल्यानंतरच चांगले संबंध पुनर्स्थापित होतात. क्षमा करणे आणि क्षमा मागणे याला विशेष महत्त्व जैन धर्मशास्त्रामध्ये आहे. जैन एकतेसाठी आपण नेहमीच प्रयत्नशील आणि कटिबद्ध आहे,’ असे त्यांनी सांगितले. आचार्य अक्षयबोधीसुरीश्वरजी, आचार्य महाबोधीसुरीश्वरजी व स्नेहाश्रीजी यांनीही क्षमापनाचे महत्त्व विशद केले. प्रास्ताविक महासंघाचे अध्यक्ष श्रेयस पगारिया यांनी केले. स्वागत संदीप फुलफगर यांनी केले. क्षमापना संकल्प वाचन उमेश पाटील यांनी केले. महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोककुमार पगारिया, अजित पाटील, नितीन बेदमुथा, विलास पगारिया, प्रा. प्रकाश कटारिया, सूर्यकांत मुथियान, वीरेंद्र जैन आदी हजर होते. विरेश छाजेड, श्रेणिक मंडलेचा, केतुल सोनिग्रा, कार्याध्यक्ष विजय भिलवडे, नेणसुखजी मांडोत, तुषार मुथा, स्नेहल भंडारी आदींनी या कार्यक्रमासाठी परिश्रम घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.