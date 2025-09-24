नवरात्रोत्सवात ‘राजकीय नवरंगां’चे दर्शन
अश्विनी पवार : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. २४ : शहरात नवरात्रोत्सवाला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. याचे औचित्य साधत महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असणारेही कामाला लागले आहेत. निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यापूर्वीच ‘जनसंपर्क’ वाढविण्यासाठी सणवारांच्या निमित्ताने मतदारांच्या मनात ‘जागा’ मिळविण्यासाठी विविध क्लुप्त्या लढवल्या जात आहेत. यामध्ये प्रभागांमध्ये दांडिया व ‘गरबा नाइट’ आयोजित करण्यासह साडेतीन शक्तिपीठ व देवदर्शन सहली, गरबा मोफत प्रशिक्षण आयोजनाचा समावेश आहे.
महापालिका निवडणूक जानेवारी अखेरपर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच जनसंपर्क वाढविणे व मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी इच्छुकांमध्ये चढाओढ लागली आहे. तरुणणंसह महिला मतदारांची मते मिळविण्यासाठी सण-उत्सवांद्वारे स्वतःचा ‘मार्केटिंग’ फंडा इच्छुक आजमावत आहेत.
प्रत्येक प्रभागात ‘दांडिया नाइट’
नवरात्रीत तरुण-तरुणींना ‘दांडिया नाइट’चे खास आकर्षण असते. अनेकजण सुटीच्या दिवशी मित्र-मैत्रिणी व कुटुंबीयांसोबत गरबा किंवा दांडिया खेळायला जातात. अनेकदा या इव्हेंटचे तिकीट हजारोंच्या घरात असते. मात्र, तरुणांमध्ये वाढणारी ‘क्रेझ’ पाहता प्रत्येक प्रभागात मोफत दांडिया व गरबा नाइटचे आयोजन केले जात आहे. त्याची जाहिरात करण्यासाठी प्रभागातील रस्त्यावर मोठमोठ्या कमानी उभारल्या असून फ्लेक्सही लावले आहेत.
गरब्याचे प्रशिक्षण
गरबा खेळण्याची वाढती आवड लक्षात घेता शहरातील अनेक कोरिओग्राफर्स गेल्या काही वर्षांपासून नवरात्रीपूर्वी विशेष गरबा प्रशिक्षण वर्ग घेत आहेत. या वर्गांना तरुण, तरुणी व महिलांचा मोठा प्रतिसाद असतो. तो पाहून यावर्षी नवरात्रीपूर्वी काही इच्छुकांकडून मोफत गरबा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केले होते. याची माहिती तरुणाईपर्यंत पोचवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे.
मोफत देवदर्शन सहली
नवरात्रोत्सवात अनेक भक्त ठिकठिकाणच्या देवींच्या मंदिरात दर्शनासाठी जातात. ही बाब हेरून काही इच्छुकांनी कोल्हापूर (महालक्ष्मी), तुळजापूर (तुळजाभवानी), माहूर (रेणुका माता), वणी (सप्तश्रृंगी देवी) या साडेतीन शक्तिपीठांच्या चार-पाच दिवसांच्या मोफत सहली आयोजित केल्या आहेत. शिवाय, शहर परिसरातील प्रख्यात देवींच्या एकदिवसीय दर्शन सहलींचे आयोजन विशेषतः महिलांसाठी केले जात आहे. मंदिरांतील दर्शनासाठीही विशेष सोय केली जात असल्याने उपक्रमाला प्रतिसाद मिळत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.