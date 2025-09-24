महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाविषयी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण
पिंपरी, ता.२४ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयात (पीएमआरडीए) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम (आरटीएस) या विषयावर विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली. मुख्यमंत्री यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत याचे आयोजन करण्यात आले.
‘पीएमआरडीए’ आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांच्या निर्देशानुसार झालेल्या या कार्यशाळेत कामगार उपायुक्त कादंबरी भोसले यांनी अधिकारी, कर्मचारी यांना मार्गदर्शन केले. शासनाच्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान आणि विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अंमलात आला आहे. शासनाने १५० दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन शासकीय सेवा सुविधा देण्याचे निर्देश दिले आहे. त्या अनुषंगाने ‘पीएमआरडीए’मध्ये ‘आरटीएस’ अधिनियमांतर्गत विविध सेवांची कार्यक्षम अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या प्रशिक्षणामुळे अधिकाऱ्यांचे कार्यकौशल्य व जागरूकता वाढणार आहे. याचा फायदा कर्मचारी आणि नागरिकांना होणार आहे.
यावेळी भोसले यांनी आपल्या मार्गदर्शनात लोकसेवा हक्क अधिनियमाचे महत्त्व, तक्रार व अपिल प्रक्रिया, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे अर्ज स्वीकृती व स्थिती तपासणी याविषयी सविस्तर माहिती दिली. या प्रशिक्षणात प्रत्यक्ष उदाहरणे, प्रश्नोत्तरे व चर्चा सत्र घेऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणात उपायुक्त राजेश माशेरे यांच्यासह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सहभाग नोंदवला.
