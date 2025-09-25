पिंपरीच्या मोरवाडी चौकात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर
पिंपरी, ता.२५ ः पिंपरीतील मोरवाडी चौक परिसर सध्या गंभीर वाहतूक कोंडीचा सामना करत आहे. पादचाऱ्यांपासून वाहनचालकांपर्यंत सर्वच घटक त्यात अडकत असून प्रशासनाकडे तत्काळ ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
मोरवाडी चौक हा पिंपरी गाव, फिनोलेक्स चौक, अजमेरा कॉलनी, पिंपरी महापालिका, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक आणि पुण्याकडे जाणारा मुख्य मार्ग आहे. याशिवाय निगडी, देहूरोड, तळेगाव आणि मावळ भागांमध्ये जाण्यासाठी देखील या चौकाचा मोठा उपयोग होतो. मात्र, या चौकात नेहमी वाहतूक कोंडी होत असते. त्याची प्रमुख कारणे म्हणजे झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबविली जाणारी वाहने, झाडांच्या फांद्यांमुळे झाकले गेलेले सिग्नल, रस्त्याच्या कडेला बिनधास्त थांबणाऱ्या रिक्षा, बीआरटी मार्गाचा गैरवापर आणि वाहतूक पोलिसांची गैरहजेरी. वाहनचालक सिग्नलवर योग्य लेनमध्ये न थांबता पुढे येतात, रिक्षा अडथळा ठरतात आणि बीआरटी मार्गावरून खासगी वाहने धावत असतात.
नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या
- मोरवाडी चौकात पुरेसे वाहतूक पोलिस, ट्रॅफिक वॉर्डन नेमावेत
- सिग्नलवरील झाडांच्या फांद्यांची तत्काळ छाटणी करावी
- बीआरटी मार्गाचा गैरवापर करणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करावी
- रिक्षा व खासगी वाहने निर्धारित लेनमध्येच थांबवावी, अन्यथा दंड आकारावा
- झेब्रा क्रॉसिंगवर नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई करून पादचाऱ्यांना सुरक्षेची हमी द्यावी
