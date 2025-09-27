विद्यार्थी रमले कथाकथनात
तळेगाव दाभाडे, ता. २७ : सकाळ माध्यम समूहाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या सकाळ एनआयई उपक्रमांतर्गत तळेगाव नगरपरिषदेच्या शाळांमधून कथाकथन कार्यशाळा घेण्यात आली. या आगळ्या उपक्रमात विद्यार्थी रमले.
व्याख्याते विवेक गुरव यांनी मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी संवाद कौशल्य विकसित केले पाहिजे. अवांतर वाचनाची सवय जोपासली पाहिजे. त्यामुळे ज्ञानात भर पडते व शब्दसंपत्ती वाढते, असे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी क्रांतिकारकांच्या प्रेरक, तसेच आईवडील आणि गुरुजनांचे जीवनातील स्थान विशद करणाऱ्या बोधकथा सांगितल्या.
सकाळ एनआयई व नगरपरिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे सकाळ एनआयई हा साप्ताहिक अंक विद्यार्थ्यांना दर शुक्रवारी वितरित केला जातो. यावेळी तळेगाव नगरपरिषद शाळा मुख्याध्यापक वैशाली मिरघे (थोर समाजसेवक न. बा. भेगडे पाटील प्राथमिक शाळा क्रमांक १), केशव चिमटे (थोर समाजसेवक न. बा. भेगडे पाटील प्राथमिक शाळा क्र. २), संध्या कुलकर्णी (लोकमान्य टिळक प्राथमिक शाळा क्र. ३), अनिता तिकोणे (सरसेनापती उमाबाई दाभाडे प्राथमिक शाळा क्र. ४), विजया दांगट (वीर जिजामाता प्राथमिक कन्या शाळा क्र. ५), संजय चांदे (पीएम श्री संत ज्ञानेश्वर प्राथमिक शाळा क्र. ६), राजेंद्र शिंदे (गणेश विद्या मंदिर प्राथमिक शाळा क्र. ७) व सहकारी शिक्षक उपस्थित होते.
सकाळ एनआयईचे वरिष्ठ व्यवस्थापक विशाल सराफ यांनी कार्यशाळांचे संयोजन केले.
---
सकाळ एनआयई उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अवांतर वाचनाची आवड निर्माण होण्यास चालना मिळत आहे. वाचन व लेखन कौशल्याला वाव देणाऱ्या या या अंकाचे नियमित वाचन विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे. यानिमित्ताने शालेय स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना उत्तम साहित्य उपलब्ध झाले आहे.
- शिल्पा रोडगे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद
--
विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासाबरोबरच अवांतर वाचनाची सवय जोपासली पाहिजे. त्यामुळे ज्ञानात भर पडते सध्याच्या सोशल मिडियाच्या काळातही सर्वांनी वाचन संस्कृती जोपासली पाहिजे. सकाळ एनआयई अंक विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
- विजयकुमार सरनाईक, मुख्याधिकारी, तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.