पावसामुळे झेंडूचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या
सोमाटणे, ता. २५ : पावसामुळे झेंडूच्या फुलांचे बाजारभाव कोसळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. त्यामुळे अनेकांनी बाजारपेठेत फुले विक्रीसाठी न नेता शहरी भागात विक्री सुरू केली आहे.
दरवर्षी नवरात्र व दिवाळी या सणांमध्ये झेंडूच्या फुलांना मोठी मागणी असल्याने बाजारभाव चांगले मिळतात. त्यामुळे पवनमावळ पूर्व भागातील गहुंजे, शिरगाव, सांगवडे, साळुंब्रे, दारुंब्रे, कुसगाव, गोडुंब्रे, पाचाणे, कासारसाई या गावांतील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर झेंडूची लागवड करतात. कमी कालावधीत व कमी खर्चात चांगले उत्पादन मिळत असल्याने यावर्षी शेतकऱ्यांनी झेंडूची लागवड नेहमीपेक्षा अधिक प्रमाणात केली होती.
सध्या फुलांच्या तोडणीचा हंगाम सुरू झाला असताना पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून, अद्याप सुरुच आहे. यामुळे फुले भिजून खराब होत आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून बाजारभावात मोठी घसरण झाली असून ही परिस्थिती अद्याप कायम आहे. नवरात्रात तरी भाव सुधारतील अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती; मात्र ऐन सणासुदीतही दरात वाढ झालेली नाही.
‘‘सध्या झेंडूच्या फुलांना प्रतिकिलो दहा ते वीस रुपये दर मिळत असल्याने पिकासाठी केलेला खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. यावर्षी झेंडूच्या फुलाचे वाढलेले क्षेत्र व सततच्या पावसाने फुले भिजल्याने मार्केटपर्यंत येत असताना खराब होत असल्याने बाजारभाव कोसळले.
- संजुकुमार बोडके, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड फुल मार्केट कमिटी
