‘आविष्कार २०२५’ स्पर्धेत विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
पिंपरी, ता. २६ ः आळंदी येथील एमआयटी ॲकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग महाविद्यालयात संस्थात्मक स्तरावरील ‘आविष्कार २०२५ स्पर्धा’ पार पडली. ही स्पर्धा डिझाईन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोअर येथे आयोजित करण्यात आली होती. महाविद्यालयातील दहा विभागांमधून विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. एसपीपीयुच्या मूल्यांकन निकषांनुसार प्रकल्प सादरीकरणाचे परीक्षण करण्यात आले. त्यातून एकूण ५० संघांची निवड करण्यात आली. या संघांनी अभिनव संशोधन कल्पना पोस्टर प्रेझेंटेशनद्वारे मांडल्या.
कार्यक्रमाची सुरुवात सरस्वती वंदना, वर्ल्ड पीस प्रेयर तसेच मान्यवरांच्या स्वागत व सत्काराने झाली. स्वागतपर भाषण संस्थेचे समन्वयक डॉ. प्रीतम कलोस यांनी केले. उपसंचालक (शैक्षणिक व संशोधन) डॉ. सुनीता बरवे यांनी संशोधनकेंद्रित शिक्षण आणि नावीन्य यांचे महत्त्व अधोरेखित करत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
स्पर्धेसाठी उद्योगतज्ज्ञ व शैक्षणिक क्षेत्रातील मार्गदर्शक उपस्थित होते. त्यामध्ये डॉ. रोहित नेहे (क्रिस्टा एलेव्हेटर्स इंडिया प्रा. लि.), राहुल भाटकर (LTIMindtree, पुणे) आणि संतोष खवळे (संचालक, धेनू) यांचा समावेश होता. सकाळ व दुपार अशा दोन टप्प्यांत पोस्टर प्रेझेंटेशन घेण्यात आले. या सत्रांत विविध संशोधन विषयांवर विद्यार्थ्यांनी सादरीकरण केले. अनेक प्रकल्पांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले होते. त्यात परवडणारी स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत शहरे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, स्वच्छ पाणी व स्वच्छता तसेच हवामान बदलाशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश होता. याप्रसंगी संस्थेचे कार्यवाह संचालक डॉ. महेश गौडर, सुनील भगत यांनी विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे कौतुक करत नावीन्य, उद्योजकता व समाजाभिमुख संशोधनाला चालना देण्याची भूमिका अधोरेखित केली. डॉ. पराग सुतार यांनी आभार प्रदर्शन केले.
