चिनी भाषकांच्या मदतीने २५ कोटींना गंडा
पिंपरी, ता. २५ : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीवर मोठ्या फायद्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची चिनी भाषकांच्या मदतीने फसवणूक करणाऱ्या सहा जणांच्या टोळीला पिंपरी चिंचवड सायबर पोलिसांनी अटक केली. या टोळीने आतापर्यंत १५० ते १६० नागरिकांची सुमारे २० ते २५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे.
यश भारत पाटोळे (वय २५, रा. रमण मळा, न्यू पॅलेस, कोल्हापूर), यसीर अब्दुल माजिद शेख (वय ३४, रा. उंड्री, पुणे), मोहम्मद सुलतान अहमद मोहम्मद जेहरेद्दून (वय ३०, रा. पाटणा, बिहार), माझ अफसर मिर्झा (वय २४, रा. घोरपडी पेठ, स्वारगेट, पुणे), हुसेन ताहीर सोहेल शेख (वय २३, रा. मुजीब कॉलनी, छत्रपती संभाजीनगर), बाबुराव शिवकिरण मेरु (वय ४१, रा. काळे बराटेनगर, हडपसर, पुणे) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
एका फार्मा कंपनीत प्रोग्रॅमर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला आरोपींनी शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीवर शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीवर ऑनलाइनद्वारे टिप्स देऊन फिर्यादी यांनी गुंतवणूक केल्यास ८ ते २५ टक्के नफा मिळण्याचे आमिष दाखविले. लिंक पाठवून ट्रेडिंग ॲपवर ८९ लाख ३५ हजार ३०५ रुपये गुंतवणूक करण्यास सांगितले. फिर्यादीने गुंतवणूक केली असता त्यांना गुंतवलेल्या रक्कमेवर ८ कोटी ७१ लाख रुपये नफा झाल्याचे दाखविले. फिर्यादी यांनी ती रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना आणखी पैशांची मागणी केली. त्यांनी गुंतवलेली रक्कम न देता त्यांची फसवणूक केली. याबाबत सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.
आरोपींनी एका बँक खात्यावर ३३ लाख ८६ हजार रुपये वळते करून घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार पोलिसांनी बँक खात्याची माहिती घेत पाटोळे याला कोंढवा येथून ताब्यात घेतले. त्याचे साथीदार कोंढवा येथील एका हॉटेलमध्ये बसून चिनी भाषा बोलणाऱ्या नागरिकांशी संपर्क साधत सायबर गुन्हे करत असल्याचे समोर आले. त्यानुसार सायबर पोलिसांनी आणखी पाच जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून नऊ मोबाईल फोन, १५ सीमकार्ड, चार सीसीटीव्ही, आठ चेक बुक, २० एटीएम कार्ड, एक लॅपटॉप, एक मेमरी कार्ड, एक पासपोर्ट आणि १३ हजार ५५० रुपयांची रोकड जप्त केली.
चीनमधील आरोपींशी व्यवहार
हे आरोपी चिनी नागरिकांशी संगनमत करून भारतात सायबर फसवणुकीचे गुन्हे करत होते. फसवणुकीची रक्कम घेऊन ती क्रिप्टो करन्सी आणि युएसडीटीच्या माध्यमातून चीनमधील आरोपींना पाठवत असत. त्यानंतर त्यांच्याकडून मिळणारी रक्कम ते हवाला, मनी ट्रान्सफर आणि इतर माध्यमातून स्वीकारत असल्याचे समोर आले आहे.
