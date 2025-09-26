घर घेताय! शनिवारपर्यंत थांबा
पिंपरी, ता. २६ ः भाडेतत्त्वावरील घर सारखे बदलावे लागतंय? घर मालकांची मनधरणी करावी लागतेय? घरभाडे परवडणारे नाही? त्यात सातत्याने वाढ होतेय? यातून मुक्तता हवी आहे? स्वतःचे घर घ्यायचेय? तर मग ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने तुमच्यासाठी खास घर घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, त्यासाठी येत्या शनिवारपर्यंत अर्थात चार ऑक्टोबरपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सोयीसुविधांमुळे नागरिकांचा राहण्यासाठी ओघ वाढला आहे. भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या कुटुंबीयांसह पुण्यासह अन्य भागांतील नागरिकही शहराला पसंती देत आहेत. मुले शहरात शिकत आहेत आणि शिक्षणानंतर ते इथेच स्थायिक होणार आहेत, त्यामुळे आम्ही गावाकडे थांबून काय करणार? या विचाराने आणि भविष्याची गुंतवणूक म्हणून अनेकजण शहरात घर घ्यायला पसंती देत आहेत. मात्र, शहराचा मोठा विस्तार आणि एकाच दिवशी अनेक गृहप्रकल्पांना भेटी देऊन माहिती घेणे अशक्य असते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकजण घराचा शोध घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्यासाठी ‘सकाळ’ने चांगला पर्याय आणला आहे. एकाच ठिकाणी अनेक गृहप्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. त्यासाठी शनिवारी (ता. ४) आणि रविवारी (ता. ५) ‘सकाळ’च्या ‘वास्तू एक्स्पो’ला भेट द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे चांगल्या घराच्या शोधात असाल? मनासारखं आणि परवडणारे घर हवे असेल? तर आजच आपली वेळ राखून ठेवा आणि ‘सकाळ’च्या वास्तू एक्स्पोला भेट देऊन दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर हक्काचं घर ‘बुक’ करा!
‘वास्तू एक्स्पो’ची वैशिष्ट्ये
- वन बीएचकेपासून फोर बीएचकेपर्यंत घरे
- रो-हाऊस आणि मोकळे प्लॉटसुद्धा
- तीसपेक्षा अधिक बांधकाम व्यावसायिकांचे शंभरपेक्षा अधिक प्रकल्प
- एकाच छताखाली अनेक गृहप्रकल्पांची माहिती
काय? कुठे? कधी? केव्हा?
काय? ः ‘सकाळ’ वास्तू एक्स्पो
कुठे? ः चंद्रफूल गार्डन, आळंदी-पुणे पालखी मार्ग, वडमुखवाडी, चऱ्होली
कधी? ः शनिवार (ता. ४ ऑक्टोबर) आणि रविवार (ता. ५ ऑक्टोबर)
केव्हा? ः सकाळ ११ ते रात्री ८
अधिक माहितीसाठी संपर्क ः निशांत ः ९८८१७१८८४०
