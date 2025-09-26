पवनमावळात महिला सर्वरोग निदान, उपचार शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सोमाटणे, ता. २६ : ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’ या अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आढलेच्या वतीने पवनमावळ परिसरात महिला सर्वरोग निदान, तपासणी व उपचार शिबिर सुरू करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील कुटुंबे सशक्त राहावीत यासाठी महिलांचे आरोग्य सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार हा उपक्रम १७ सप्टेंबरपासून सुरू झाला. आढले प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत तीन तर उपकेंद्रामार्फत सहा अशा एकूण नऊ सर्वरोग निदान शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या शिबिराला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून पहिल्याच दिवशी १७३ महिलांनी सहभाग नोंदविला. तपासणी शिबिरात मायमर मेडिकल कॉलेज, तळेगाव येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून नेत्ररोग, अस्थिरोग, त्वचारोग, नाक-कान-घसा, दंतरोग, मनोविकार आदी तपासण्या करून उपचारही करण्यात आले. हा उपक्रम २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार असून अधिकाधिक महिलांनी शिबिरात सहभागी होऊन त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी रामचंद्र हंकारे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सॉरन सोनवणे व आढले प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी दिलीप सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
या आरोग्य शिबिराचा महिलांना चांगला फायदा होत असल्याने सर्वच महिलांनी सहभागी होणे गरजेचे आहे, असे मत सरपंच सुवर्णा घोटकुले यांनी व्यक्त केले.
---
