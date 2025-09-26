एमएसएमई फेडरेशनच्या मेळाव्यात मार्गदर्शन
पिंपरी, ता. २६ ः एमएसएमई उद्योजकांना विविध विषयांवर मार्गदर्शन करून त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी एमएसएमई फेडरेशनतर्फे मेळावा घेण्यात आला. यावेळी उद्योजकांना येणाऱ्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली.
फेडरेशनचे अध्यक्ष गोविंद पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मेळावा पार पडला. मेळाव्यात एमएसएमई विभागाचे उपसंचालक अभय दप्तरदार, एमआयडीसीचे क्षेत्र व्यवस्थापक शेख शिरीन, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाचे सहायक आयुक्त सुरेश वराडे, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. सुमारे १५० उद्योजकांनी यात सहभाग घेतला.
मेळाव्यात ‘डी दोन ब्लॉक’मधील पाण्यात तरंगणारी वाहने, विजेच्या पोलांना अडथळा, प्रकाशाचा अभाव, ड्रेनेजची अडचण आदी समस्या मांडल्या. वराडे यांनी विविध योजना व त्याच्या लाभाची माहिती दिली. शेख, अग्निशमन विभागाचे बालाजी वैद्य यांनी मार्गदर्शन केले. एमएसएमईचे प्रतिनिधी अशोक जाधव यांनी विजेची समस्या मांडली. तर, पानसरे यांनी देशाच्या प्रगतीत एमएसएमईचे महत्त्व सांगितले. सूत्रसंचालन संजीव मुळे यांनी केले. आभार प्रदर्शन मधुकर गायकवाड यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.