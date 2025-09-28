विज्ञान, गणितीय कृतींतून अनुभवाधारित प्रशिक्षण
पिंपरी, ता. २८ : पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्क येथे ‘कल्पकघर’च्या वतीने महापालिकेच्या १०८ शिक्षकांसाठी प्रत्यक्ष अनुभवाधारित प्रशिक्षण कार्यशाळा यशस्वीपणे पार पडली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने, ‘स्टेम’ (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मॅथमॅटिक्स) विषयांवर आधारित कृतियुक्त अध्यापन पद्धतीने कसे शिकवावे, हा या कार्यशाळेचा उद्देश होता. या कालावधीत ७०० शिक्षक, पाच हजार विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
या कार्यशाळेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी चिंचवड सायन्स पार्क डॉ. श्रद्धा खंपरिया, शिक्षण अधिकारी एन. टी.कासार आणि सुनील पोटे आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘कल्पकघर’च्या टीमकडून सादर केलेल्या कृतियुक्त अध्यापन पद्धतींमध्ये शिक्षकांनी सुमारे ४० विज्ञान व गणितीय कृतींचा अनुभव घेतला. यात पृथ्वी-चंद्र मॉडेल, विविध ध्वनीवर आधारित प्रयोग, वर्तमानपत्रापासून विविध भूमितीय आकार समजून घेणे, गणितीय कोडी, ब्रेन कॅप, पानाची त्रिमितीय प्रतिकृती यांसारख्या कृतींचा समावेश होता. तसेच, गिअर मेकॅनिक्स आणि कल्पकघरमधील इतर टिंकरिंग लॅब साधनांचा वापर करून प्रात्यक्षिक देण्यात आले. २८ फेब्रुवारी २०२६ राष्ट्रीय विज्ञान दिनापर्यंत ६० गुण मिळवणाऱ्या शिक्षकांना ‘कल्पकघर’कडून सन्मानित केले जाणार आहे.
दरम्यान, मनपा शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संगीता बांगर, ‘आयसर’चे वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी अशोक रुपनेर आदींनी मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेची उद्दिष्टे
- शिक्षकांना ‘स्टेम’ विषयांच्या प्रयोगाची हाताळणी व वर्गात शिकविण्यासाठी वापर करता यावा
- शिक्षकांना नावीन्यपूर्ण अध्यापनासाठी साहित्य उपलब्ध करून देणे
- शाळांसाठी ‘स्टेम’ हाताळणी कार्यक्रम विकसित करणे
- विद्यार्थ्यांना मूलभूत विज्ञानातील भविष्यातील संधीचा परिचय करून देणे
कमी खर्चात करता येतील, अशी अनेक प्रकल्पांची साधने आमच्याकडे आहेत, जी शालेय अभ्यासक्रमाशी सुसंगत आहेत. यामुळे पिंपरी चिंचवड मनपा शाळांमधील विद्यार्थी प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षणाशी जोडले जातील.
- अंकिश तिरपुडे, समन्वयक, कल्पकघर व तांत्रिक अधिकारी, ‘आयसर’
