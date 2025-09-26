फेरीवाल्यांसाठी अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण
पिंपरी, ता. २६ ः भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, अन्न व औषध प्रशासन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने पथारी, हातगाडी, टपरी धारकांना व्यवसाय करताना घ्यावयाची काळजी, याचे प्रशिक्षण दिले. रामकृष्ण मोरे सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सुमारे ७१७ फेरीवाल्यांनी नोंदणी करून त्याचा लाभ घेतला.
कार्यक्रमात विक्रेत्यांना अन्नपदार्थ शिजवताना घ्यावयाची काळजी, अन्नपदार्थात वापरल्या जाणाऱ्या तेलाची सुरक्षितता व त्याची योग्यता याबाबत मार्गदर्शन केले. पदार्थ बनविण्यासाठीचा कच्चा माल निवडताना काळजी घेण्याचे आवाहन तज्ञांनी केले. पथनाट्याद्वारे स्वच्छ व सुरक्षित अन्न कसे तयार करावे, ग्राहकांची सुरक्षा कशी जपावी आणि अन्नाची गुणवत्ता कशी टिकवावी, हे सांगितले. विक्रेत्यांना व्यवसायासाठीची सुरक्षा साधने मोफत वाटप केली. यामध्ये सहभाग नोंदवून आपल्या नावाची नोंदणी केलेल्या फेरीवाल्यांना लवकरच प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येणार आहेत.
शहरातील भोसरी, सांगवी, चिंचवडगाव, आकुर्डी, चिखली, मोशी, देहूरोड, वाल्हेकरवाडी, निगडी, घरकुल, डांगे चौक व रावेत परिसरातील विक्रेत्यांनी उपक्रमात सहभाग घेतला.
यावेळी अन्न व औषध प्रशासनाच्या केंद्रीय संचालक ज्योती हरणे, महापालिका पथविक्रेता समिती सदस्य राजू बिराजदार, किरण साडेकर, किसन भोसले, अलका रोकडे, महासंघाचे संघटक अनिल बारवकर, कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश माने, बालाजी लोखंडे आदी उपस्थित होते.
