शहरात पहिल्याच दिवशी ३५२ श्वानांचे लसीकरण
पिंपरी, ता. २६ ः महापालिकेचा पशुवैद्यकीय विभाग आणि ‘मिशन रेबीज’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पालिका रेबीज लसीकरण सप्ताह सुरू झाला. यात पहिल्याच दिवशी ३५२ श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले.
दर वर्षी २८ सप्टेंबर हा जागतिक रेबीज दिन म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त आजपासून तीन ऑक्टोबरपर्यंत हा सप्ताह साजरा करण्यात येईल. निगडी प्राधिकरण व नेहरूनगर येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात भटक्या श्वानांना श्वान पथकामार्फत लसीकरण करण्यात आले. याशिवाय श्वान पाळलेल्या तसेच श्वानप्रेमींनी त्यांच्या श्वानांचे लसीकरण करून घेतले. आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली हा सप्ताह राबविण्यात येत आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी नेहरूनगर येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पशुपालक व पशुप्रेमी तसेच कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. उपायुक्त संदीप खोत यांनी सप्ताह तसेच विभागाच्या विविध उपक्रमांबद्दल माहिती दिली.
यावेळी मुख्य पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. अरुण दगडे, पशुधन विकास अधिकारी डॉ. स्वप्नील शिंदे, जयदीप पुरोहित आदी उपस्थित होते. शहरातील विविध ठिकाणी पशुवैद्यकीय पथके व मिशन रेबीज पथक तैनात करण्यात आले आहे.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.